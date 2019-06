Decizia radicală pe care Brigitte și Florin Pastramă au luat-o înainte de nuntă: “Noi vrem să…”

Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au ales meniul de nuntă. Pretențioși, cei doi nu au vrut să aibă sarmale la cea mai importantă petrecere din viața lor.

Nu mai este mult până la marele eveniment, iar Brigitte și Florin au degustat meniul cu care se vor delecta invitații. Bruneta a mărturisit că și-ar dori să înlocuiască tradiționalele sarmale cu o specialitate care să le amintească de timpul petrecut la show-ul Ferma, acolo unde l-a cunoscut pe Florin Pastramă.

„Noi am vrea să înlocuim sarmalele cu o poveste, cu un meniu pe care noi l-am mâncat în Ferma”, a declarat Brigitte Sfăt.

Soții Pastramă au ales meniul Platinium pentru nunta lor. Este un meniu de „elită”, compus din trei feluri de mâncare cu delicatese impresionante. Printre acestea se regăsesc ficat de gâscă, caracatiță, somon, piept de pui în fân și multe altele.

„Este meniul cel mai scump”, a spus Oana Roman, cea care organizează nunta celor doi.

Brigitte și Florin Pastramă, proceduri medicale pentru conceperea copilului

Conform mărturisirilor făcute de vedetă astăzi, ea urmează în prezent anumite tratamente hormonale specifice pentru o sarcină asistată. Cei doi soți au luat această decizie pentru că nu au vrut să riște eventualele complicații din timpul sarcinii sau copilul să aibă anumite probleme din cauza faptului că ei au peste 40 de ani. În cadrul interviului, Brigitte a mai spus că încă nu s-au decis dacă fac un singur copil sau vor să fie gemeni la prima sarcină, mai ales că Florin Pastramă își dorește mai mulți.

“Având în vedere că am 42 de ani, el are 40 – diferența dintre noi este de un an și jumătate (…) și este mai bine să facem o sarcină asistată ca să iasă un copil fără probleme. Noi nu am vrut să riscăm. Am ales o clinică unde facem asistat acest lucru, chiar de acolo venim, am fost de dimineață acolo; în fiecare zi ne trezim la 7.30 dimineața, am anumite procedee. Este o concepție asistată, muncim în sensul ăsta; eu fac tratamente hormonale, eu sunt mai irascibilă din cauza asta. (…). Decidem ulterior dacă facem unul sau doi. Sau chiar gemeni. Noi vom face copilul asistat”, a mărturisit Brigitte Pastramă.