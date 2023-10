Decizia riscantă pe care Tudor Gheorghe a luat-o înaintea concertului de Crăciun: ”O să zică babele că am luat-o razna!”

Tudor Gheorghe se pregătește pentru o nouă serie de spectacole cu sala plină. Cunoscutul cântăreț, compozitor, dar și actor din Bănie, ajuns între timp la 78 de ani, recunoaște că de data asta e vorba despre ceva ușor diferit, dar spune că există o explicație pentru alegerea sa.

Pe de altă parte, a acceptat să vorbească pentru CANCAN.RO despre rețeta personală prin care își alegele temele pe baza cărora realizează showurile atât de urmărite, dar și despre cum interpretează reacția celor din jur vizavi de propunerile sale.

CANCAN.RO: Un alt „show” marca Tudor Gheorghe stă să înceapă. Ce e nou în cazul acesta și de ce ați optat pentru așa ceva, la finele acestui an?

Tudor Gheorghe: Întotdeauna țin cont de ceea ce se întâmplă în societatea noastră atunci când îmi aleg temele spectacolelor mele. Spre exemplu, acum trei ani am încercast să dau niște răspunsuri personale cu seria de spectacole „Degeaba 30”. Era o radiografie a actualității și a celor întâmplate în țara asta după cei 30 de ani de regim nou. Dar era vorba și despre năzuințe. Și ale mele, și ale altora! Unii, destui, nu au înțeles mesajul meu și l-au interpretat cum au dorit. Faptul că unii dintre contemporani nu au fost mulțumiți de propunerea mea nu m-a surprins. Am luat-o ca atare, dar asta nu înseamnă că am renunțat la punctul meu de vedere.

CANCAN.RO: Acum ce va fi?

Tudor Gheorghe: Am analizat situația actuală și am decis că trebuie să continui cu ceea ce eu am numit spectacole liniștitoare. E război acolo, e război dincoace, prețurile sunt cele care sunt, situația e una îngrijortoare. Și atunci mi-am zis că nu pot urca pe scenă și să le spun oamenilor ceva ce ei știu deja. Așa că am schimbat paleta. După o istorie a tangoului, o alta a valsurilor, după ce am încercat să fac puțină educație în România educată, propunând un spectacol inspirat din poezia lui Arghezi, acum am ales romanțele.

CANCAN.RO: Romanțele? Mai e un gen care se caută?

Tudor Gheorghe: Ceea ce propun e ușor diferit. O să zică babele că am luat-o razna sau poate chiar au să mă înjure, fiindcă nu vor fi romanțele acelea, din 1930, 1940 sau 1950. Ritmul nu mai e acela, fiindcă am socotit că lumea a luat-o razna și mergem pe repede înainte. Așa că am transformat romanțe foarte iubite, precum Sau în balade rock. Vom avea pe scenă romanțe cântate diferit, cu chitară electrică!

CANCAN.RO: Când începe noua serie de spectacole?

Tudor Gheorghe: La 1 noiembrie, la Botoșani. De data asta am schimbat puțin traseul și am pus primele pe agendă orașele din Moldova. Botoșani, Rădăuți, Piatra Neamț, Bacău. Asta fiindcă am făcut repetiția generală în zonă, acolo, formația cu care colaborez fiind din Republica Moldova. Dar vom acoperi mare parte din țară. Până pe 21 decembrie, când voi susține ultimul spectacol la București, vă asigur că cei care vor dori să meargă la spectacol, o vor putea face.

CANCAN.RO: Tot un spectacol de două ore?

Tudor Gheorghe: Nu! Am realizat că timpul ne-a redus și răbdarea. Nu mai avem răbdare să stăm două ore pe același scaun. După 75 de minute începem să ne foim! Și atunci am decis ca spectacolul meu să nu depășească 100 de minute!

CANCAN.RO: Vine un an electoral. În 2024 luați la țintă clasa politică?

Tudor Gheorghe: Nici pomeneală, Doamne ferește! Nimic despre asta. Deși să nu creadă nimeni că așa cum sunt nu mi-au bătut la poartă partidele. Dar nu vreau să aud de politică. Am spus-o și o repet, mă consider membru al Partidului Conservator al domnului Mihai Eminescu, un partid al poeziei române pe care-l slujesc cu sfințenie și în care cotizez de ani buni!

