Decizie controversată luată de hotelierii de pe litoral. Turiștilor nu le-a venit să creadă

Hotelierii de pe litoral au luat o decizie care nu este văzută cu ochi prea buni de către turiștii din acest an. Aceștia se declară nemulțumiți de noile reguli care se aplică în domeniul hotelier, tocmai de aceea refuză să își mai facă rezervare la unele dintre cele mai apreciate hoteluri.

Într-o încercare disperată de a produce mai mulți bani, care să echivaleze toate pierderile suferite în pandemie, administratorii unor hoteluri de pe litoral au luat o decizie critică. Turiștii nu își mai doresc să își rezerve câteva nopți, deoarece sunt nemulțumiți de modul în care patronii tratează lucrurile și încearcă să îi forțeze să petreacă mai mult timp pe litoral.

VEZI ȘI: CÂT A AJUNS SĂ COSTE UN SEJUR DE 5 NOPȚI LA UN HOTEL DE 4 STELE DIN MAMAIA. POȚI SĂ-ȚI CUMPERI O MAȘINĂ SECOND-HAND

Hotelierii de pe litoral au devenit inamicii turiștilor români

Deoarece își doresc să obțină sume destul de mari, hotelierii de la malul mării au abordat o strategie de marketing mai puțin obișnuită. Mai multe hoteluri din stațiunile românești refuză să mai închirieze o cameră doar pentru două nopți, mai ales în weekend. Persoanele care au auzit de această schimbare susțin că nu înțeleg abordarea și refuză să plătească mai mult decât le-ar permite bugetul pentru o vacanță la mare.

Potrivit unor investigații, un hotel din Mamaia de patru stele, ar costa în jur de 100 de lei pe noapte, asta în cazul în care alegeți să petreceți 5 nopți pe plajă în timpul săptămânii. Totuși, dacă vă doriți să stați doar 2-3 zile, există posibilitatea să aveți de achitat mult mai mult decât dacă ați petrece o săptămână întreagă.

„Dacă se face acum rezervare pe o noapte, de exemplu, tariful este de 180 de lei. Dacă se face pe două nopți, tariful este de 300 de lei, dar dacă alegeți un sejur de cinci nopți o să fie 600 de lei”, a declarat Andra Vâlcu, managerul unui hotel de 4 stele din Mamaia.

CITEȘTE ȘI: PREȚURI MAI MARI ÎN SEZON! CÂȚI LEI COSTĂ „CIORBA ZILEI” ÎNTR-UN RESTAURANT DIN MAMAIA

Ce părere au turiștii de noile reguli impuse de hotelieri

Așa cum era de așteptat, o asemenea decizia luată de hotelieri nu a făcut decât să stârnească o mulțime de comentarii în contradictoriu. Nemulțumirea turiștilor este vizibilă, tocmai de aceea, mulți dintre ei au renunțat la ideea de a-și mai rezerva un weekend într-un hotel din Mamaia, așa că optează pentru Eforie Nord și Sud.

„Practic te obligă să plătești o seară în plus. Mulți nu pot sta, vin pe weekend vineri, sâmbătă, iar pe duminică pleacă”, „Poate cineva nu are bani, poate vrea să se distreze o seară, două…”, „Nu-i corect. Păi de ce să iau trei nopți de cazare? Are rost? Poate vreau să vin numai o zi sau două”, sunt doar câteva dintre opiniile celor care au fost puși la curent cu noile modificări.