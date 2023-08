Decizie radicală luată de șefii lui PSG în privința lui Kylian Mbappe. „Nimeni nu este mai presus de club”

Kylian Mbappe (24 de ani) are mari probleme, după ce a refuzat să-și prelungească contractul cu PSG ce expiră în vara anului viitor. Șefii campioanei Franței l-au exclus pe atacant din lot, acesta ratând cantonamentul din Asia. Mai mult, Mbappe riscă acum și alte sancțiuni mult mai drastice.

Kylian Mbappe mai are contract cu PSG până în vara anului viitor, după care va putea pleca liber de contract la orice echipă își dorește. Șefii clubului parizian au încercat să-l convingă pe atacant să-și prelungească înțelegerea, însă el nu a acceptat. În plus, nu vrea să plece momentan la o altă echipă. În acest context, Mbappe are parte acum de un „tratament” extrem de drastic din partea celor de la PSG.

Șefii lui PSG nu au milă de Mbappe. Ce riscă atacantul francez, după ce a fost deja exclus din lot

Kylian Mbappe nu dorește să-și prelungească contractul cu PSG și ar fi ajuns, deja, la o înțelegere cu cei de la Real Madrid. Situația aceasta nu le-a picat deloc bine șefilor de pe Parc des Princes, aceștia luând o decizie drastică în privința atacantului francez. Mai exact, fotbalistul a fost exclus din lotul lui PSG pentru cantonamentul din Asia. Mai mult, șefii clubului parizian ar fi dispuși să pună și mai multă presiune pe Mbappe. Mai exact, internaționalul francez ar putea fi exclus și de pe lista pentru Champions League, informează publicația Gazzetta dello Sport. Astfel, șefii clubului parizian vor să-l forețeze pe Mbappe să ia o decizie în această vară.

După ce Luis Enrique a început să coordoneze antrenamentele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi, președintele clubului, a avut un discurs de bun venit pentru noul antrenor. Cu acest prilej, Al-Khelaifi nu a ratat ocazia de a-l ataca subtil pe Kylian Mbappe în fața tuturor.

„Nimeni nu este mai presus de club, nici eu, și cine nu vrea să joace pentru echipă sau nu o respectă nu ar trebui să fie aici. Clubul a construit cele mai bune facilități din lume pentru ca jucătorii să prospere, acum nu mai sunt scuze. Nu vă va lipsi nimic.

Trebuie să ne concentrăm pe performanță și apoi rezultatele vor veni. Putem juca un fotbal grozav, iar fotbaliștii trebuie să corespundă suporterilor și clubului, care le oferă susținere. Vreau să le urez bun venit noului antrenor și noilor jucători. Este important să vă spun că antrenorul are libertatea de a face ce vrea, el decide totul”, a declarat Nasser Al-Khelaifi.

În această vară, Kylian Mbappe a primit o ofertă fabuloasă din parte clubului Al Hilal. Saudiții le-au oferit celor de la PSG nu mai puțin de 300 de milioane de euro pentru transferul starului francez. În plus, Mbappe ar fi primit un salariu de 200 de milioane de euro anual. Cu banii din drepturile de imagine, atacantul francez ar fi putut ajunge să câștige 700 de milioane de euro într-un singur an. PSG a acceptat imediat oferta celor de la Al Hilal, însă Mbappe nu a fost deloc încântat, iar transferul nu s-a concretizat.

