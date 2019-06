Declaratia unica 2019. Cum se completeaza si unde se depune

Declaratia unica prezinta necunoscute pentru tine in 2019? Ca sa nu fii luat pe nepregatite, citeste ghidul oferit de ANAF. Acesta cuprinde modificarile pe care le-a suferit formularul in acest an, data de depunere si instructiuni privind modalitatea de completare, dar si alte informatii utile.

Cine depune declaratia unica

Declaratia unica 2019 se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate, care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Declaratia se completeaza si se depune si de catre persoanele fizice care nu realizeaza venituri si care opteaza pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate.

Informatii complete privind persoanele fizice care au obligatia depunerii declaratiei unice, precum si instructiuni privind completarea acesteia se regasesc in Anexa nr. 2 a Ordinului presedintelui ANAF nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice“.

Instructiunile sunt disponibile pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea „Formulare fiscale ordonate dupa numar“.

Care este termenul de punere pentru declaratia unica?

Declaratia se depune pana la data de 31 iulie 2019, inclusiv, de catre persoanele fizice care au obligatia:

– declararii impozitului pe veniturile realizate din Romania sau/si din strainatate in anul 2018;

– declararii impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din Romania in anul 2019;

– declarari venitului estimat pentru incadrarea ca platitor de contributii sociale pentru anul 2019 si, dupa caz, a declararii contributiilor sociale datorate in anul fiscal 2018.

Declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, in cazul contribuabililor care incep o activitate in cursul anului fiscal si a celor care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor din patrimoniul personal, altele decat veniturile din arendare pentru care impunerea este finala si care nu au avut, pana la acea data, obligatia depunerii declaratiei unice.

Se poate corecta declaratia unica?

Declaratia unica 2019 privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu corespund celor din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi formular, bifandu-se cu X casutele aflate pe prima pagina a formularului (capitolul I “Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate in anul 2018” si/sau capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate in anul 2019”, dupa caz).

Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute in capitolul supus rectificarii, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

La rectificarea declaratiei se vor avea in vedere urmatoarele:

– declaratia initiala este declaratia care nu are nicio bifa de rectificativa selectata;

– este permisa depunerea unei singure declaratii initiale;

– declaratia rectificativa este declaratia cu cel putin o bifa de rectificativa selectata (la capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);

– o declaratie rectificativa care rectifica ambele capitole (capitolul I si capitolul II) trebuie sa aiba ambele bife de rectificare selectate.

Cum se depune declaratia unica?

Declaratia unica 2019 se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului “Spatiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credentialelor;

– prin intermediul serviciului “Depunere declaratii”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.

Contribuabilii care nu detin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unitatilor fiscale, cu ajutorul carora pot efectua urmatoarele operatiuni:

– inregistrarea in cadrul serviciului Spatiul Privat Virtual;

– completarea Declaratiei Unice;

– depunerea Declaratiei Unice.

Lista sediilor unitatilor fiscale in care sunt puse la dispozitia contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regaseste pe site-ul www.anaf.ro, sectiunea Servicii oferite de ANAF.

De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin si functionarilor din cadrul organelor fiscale locale, in cadrul carora exista personal special instruit pentru a acorda indrumare si asistenta pentru depunerea Declaratiei unice.