N-ai fi zis! Ce salariu lunar câștigă Gabriela Firea. Este plătită în lei

Ajunsă în fotoliul de primar al municipiului București în vara lui 2016, Gabriela Firea are un salariu destul de mare. În plus, remunerația ei s-a dublat în ultimii doi ani și este făcută în lei, conform unor acte oficiale devenite publice.

Ce salariu lunar câștigă Gabriela Firea

Deși traversează o perioadă dificilă a vieții sale, Gabriela Firea a mers zilele trecute să își depună declarația de avere. Acest lucru s-a întâmplat înainte să meargă la un control în Londra și, potrivit actelor oficiale, primarul general al Capitalei a încasat venituri de 166.716 lei în ultimul an. Cu alte cuvinte, edilul municipiului București are un salariu de 13.893 de lei pe lună de la Primărie.

În cursul anului trecut, Gabriela Firea a completat venituri de 119.241 de lei, adică un salariu de 9.936 de lei pe lună, ceea ce înseamnă că salariul i-a crescut cu 3.957 de lei pe lună. În declaraţia de avere din 2017, primarul genral al Capitalei raporta un venit lunar de 6.541 de lei – da, este adevărat, în prezent, salariul său este dublat. Soţul Gabrielei Firea, primar al orașului Voluntari, a avut un venit anual de 108.377 lei, adică 9.031 lei pe lună.

În vârstă de 46 de ani, Gabriela Firea deţine în Voluntari două terenuri forestiere dobândite prin cumpărare succesiune, în suprafaţă de 1.152 de metri pătraţi fiecare. La acestea se adaugă terenurile aflate pe numele soţului său, respectiv: un teren intravilan de 1.500 de metri pătraţi şi un teren extravilan de 60.000 de metri pătraţi, ambele în localitatea Sineşti, judetul Ilfov, dobândite prin moştenire, şi două terenuri intravilane în Petrăchioaia, judeţul Ilfov, de 1.740 de metri pătraţi, respectiv 500 de metri pătraţi, dobândite prin cumpărare. Pe cel din urmă teren se află construită şi o casă în suprafaţă totală de 240 de metri pătraţi, deţinută împreună cu partenerul ei de viață, Florentin Pandele.

Gabriela Firea deține bijuterii şi tablouri de 240.000 de euro

Averea Gabrielei Firea este rotunjită și de valoarea bijuteriilor din platină, aur alb şi galben de 14 şi 18 karate, simple sau cu metale preţioase şi semipreţioase şi tablouri în valoare totală de 240.000 de euro, dobândite înainte sau după căsătorie, relatează wowbiz.ro. Vedeta are deschise trei conturi: unul deschis în 2003 în care are 12.047 de lei și două deschise în 2005, unul cu 1.001 dolari şi altul cu 1.003 euro. Un al patrulea cont a fost deschis în 2017 pe numele lui Florentin Pandele, în care are 9.900 de lei.

Gabriela Firea, consultată de medicii britanici

Săptămâna trecută, Gabriela Firea a fost la un consult la o clinică din Londra, iar la sfârşitul lunii va suferi o intervenţie chirurgicală de îngustare a colonului. În legătură cu candidatura la prezidenţiale, primarul Capitalei a declarat că nu poate da un răspuns până la jumătatea lunii iulie, pentru că toată atenția îi este focusată în prezent pe problemele sale medicale.

“Am mers cu Gabi pentru că echipă condusă de Iulian Brezean, echipă care a făcut intervenţiile chirirghicale din România, a cerut să aibă şi o altă opinie. A fost trimis setul de analize şi filmul ultimei operaţii. Joi (n.r.: 13 iunie) s-a făcut o vizită medicală la Londra. După un consult de 75 de minute dânsul a spus că nu a mai întâlnit un asemenea caz. Acesta a explicat că acelaşi lucru l-ar fi făcut şi cei de la Londra. Consultaţia a costat 300 de lire sterline, aproximativ 1.500 de lei.

Sâmbătă (n.r.: 15 iunie) am mai mers la o clinică privată, la un specialist în boli gastro intestinale rare. Nu se ştie cauza care a provocat această boală. Gabi a luiat această hotărâre încă de la început. Nu a vrut să fie operată în afara România. Colonul şi-a micşorat din diametrul. Se poate face reconstrucţia. Va avea loc o nouă intervenţie medicală. Nu s-a găsit nicio explicație, dar nici nu mai vreau să aduc subiectul în discuție. Eu gabriela firea primaram tot felul de bănuieli, dar nu mai vreau să vorbesc despre acest lucru (n.r.: despre bucata de sârmă găsită în colonul soției sale)”, a declarat Florentin Pandele în cadrul interviului oferit duminică seară la România TV.

“Aş vrea să aduc o scurtă lămurire. Florentin nu a reuşit să ducă până la final răspunsul. Finalul controlului îl vom primi în scris. S-a spus că este vorba de o afecţiune foarte rară, nemaiîntâlintă, deoarece din analize nu a ieşit nicio cauză. Este un mister total. Sperăm să încheiem cu bine operaţia de la sfârşit de luna iunie. Ne punem totul felul de întrebări cum s-a putut întâmpla la mine”, a afirmat Gabriela Firea.