Seara trecută, un preot și soția sa au murit, după ce locuința lor a ars din temelii. Din cauza condițiilor meteorologice nevaforabile, casa a fost lovită de fulger și a luat foc. O vecină a povestit ce s-a întâmplat în toiul nopții.

Una dintre vecinele soților care au murit miercuri seara în incendiu a povestit amănunțit ce s-a întâmplat. Preotul Costel Paizan și soția lui, fostă profesoară, au decedat noaptea trecută, după ce locuința lor a fost lovită de fulger, astfel pornind un incendiu. Vecina a explicat faptul că locuința era făcută din lemn, iar focul s-a extins cu repeziciune. Pompierii ajunși la fața locului au stins incendiul în câteva ore.

”Din păcate, în jurul orei 1:30 noaptea trecută s-a auzit un zgomot foarte puternic, am simțit la propriu casa cum s-a mișcat. În momentul în care am ieșit am observat flăcări în prima parte a casei, partea de sus a mansardei flăcări destul de mici inițial. Au fost anunțați pompierii. Au venit destul de repede. Casa era făcută din lemn și atunci s-a extins. Din cauza locației le-a fost destul de greu să aibă acces.

S-au extins destul de mult flăcările, au acoperit toată casa la un moment dat. A fost un șoc și un sentiment de neputință, am ajutat cum am putut și noi. Îmi pare rău de situație în sine. Au fost niște oameni foarte cumsecade. Nu i-am cunoscut personal, doar din vedere. Dânsul era un om extraordinar, îmi pare rău”, a declarat Claudia, vecina preotului, la Antena 3.

Tragedie în Capitală, noaptea trecută. Soții au murit carbonizați în casă

Noaptea trecută, asupra Capitalei s-a dezlănțuit furtuna, iar în urma condițiilor meteorologice nefavorabile, mai multe locuințe au rămas fără electricitate, mai mulți arbori au fost smulși de vântul puternic. Autoritățile au emis, de asemenea, un mesaj Ro-ALERT prin care le-a recomandat oamenilor să nu iasă din casă, iar în condițiile în care s-ar fi aflat afară, să se adăpostească. O locuință din Sectorul 1 a fost cuprinsă de flăcări, după ce a fost lovită de un fulger. Cei doi soți au murit carbonizați în locuință. Este vorba despre preotul Costel Paizan și soția lui.

Anunțul a fost făcut de fostul primar al sectorului, pe rețelele de socializare: ”Părintele Costel Paizan, de la Cimitirul Dămăroaia, și soția lui au plecat la Domnul noaptea trecută. În timpul furtunii, un fulger le-a trăsnit casa și ambii au pierit în incendiu. Soția preotului Paizan a fost directoarea Școlii Gimnaziale 178, din cartierul Pajura. Dumnezeu să-i odihnească!”.

