Deea și Dinu Maxer formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Pe rețelele de socializare, soția artistului a postat un mesaj prin care îi face o declarație de dragoste lui Dinu Maxer, cu ocazia împlinirii a 13 ani de căsnicie.

Deea și Dinu Maxer împlinesc 13 ani de căsătorie. Pe rețelele de socializare, aceasta a notat un mesaj prin care îi face o declarație de dragoste soțul ei, Dinu Maxer. Cei doi se cunosc de mai bine de 15 ani și au împreună doi copii: un băiat și o fată.

”Sărbătorim astăzi 13 ani de căsătorie! Te iubesc Dinu Maxer ! 🤣😅 Căsătoria noastră e ca un carusel ce trece prin 4 anotimpuri în 24 ore.

👉Oameni buni, relația perfectă nu există!👈 Însă compatibilitatea și iubirea, da! Și fidelitatea există! 💪 Dumnezeu ne-a adus împreună iar noi știm să prețuim și să fructificăm asta ! Te iubesc”, este mesajul scris de Deea Maxer pe rețelele de socializare.

Deea Maxer are o familie frumoasă, este mămica a doi copii, este împlinită și fericită, însă nimeni nu știe că soția lui Dinu Maxer a trecut printr-un adevărat coșmar în anul 2019, la cea de-a doua naștere. Ceea ce nu multă lume știe despre Deea Maxer este faptul că artista nu mai poate avea copii. Cu sufletul deschis, soția lui Dinu Maxer a povestit pentru viva.ro că în anul 2019 a avut anumite complicații la naștere, iar din această cauză nu mai poate să aibă un al treilea copil.

„Nu se mai poate din punct de vedere medical. Ne rezumăm la doi, avem perechea perfectă pe care eu mi-am dorit-o întotdeauna. Dinu nu a avut încotro. Ne bucurăm de ei și îi creștem în continuare. Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate a fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină” a spus Deea Maxer, pentru sursa citată.