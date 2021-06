Deea Maxer nu mai poate avea un alt copil. Drama neștiută a soției lui Dinu Maxer: „Am avut complicații la naștere”

Deea Maxer are o familie frumoasă, este mămica a doi copii, este împlinită și fericită, însă nimeni nu știe că soția lui Dinu Maxer a trecut printr-un adevărat coșmar în anul 2019, la cea de-a doua naștere.

Ceea ce nu multă lume știe despre Deea Maxer este faptul că artista nu mai poate avea copii. Cu sufletul deschis, soția lui Dinu Maxer a povestit pentru viva.ro că în anul 2019 a avut anumite complicații la naștere, iar din această cauză nu mai poate să aibă un al treilea copil.

„Nu se mai poate din punct de vedere medical. Ne rezumăm la doi, avem perechea perfectă pe care eu mi-am dorit-o întotdeauna. Dinu nu a avut încotro. Ne bucurăm de ei și îi creștem în continuare. Am avut complicații la naștere. Am trecut printr-un scenariu prin care nu credeam că o să trec. În timpul operației au fost niște lucruri neprevăzute. A fost o hemoragie neașteptată și abia într-o oră și jumătate a fost operată. Eu nu o să mai pot să am o altă sarcină” a spus Deea Maxer, pentru sursa citată.

Ce s-a întâmplat cu Deea Maxer, la cea de-a doua naștere

În anul 2019, bucura nașterii celui de-al doilea copil a fost umbrită de complicațiile apărute. Deea Maxer a rememorat momentul în care i s-au spart varicele de pe organele interne și apoi a fost dusă la Reanimare.

„Mă așteptam să nu fie o operație ușoară, mai ales că aveam varice interne. Am intrat în sală, m-au dezbrăcat, m-au urcat pe masa de operație. M-au conectat la aparate. M-au întins pe pat, nu mi-am mai simțit picioarele… Mi s-au spart varicele de pe organele interne. Am avut o hemoragie. Au lucrat doi medici plus domnișoara rezidentă. Aveam la un moment dat opt pense în burtă. Mi-aduc aminte că mă gândeam cât mai durează. Într-un final, m-au cusut. Dinu a ieșit din sală. M-au dus apoi la Reanimare” a mai spus aceasta, pentru viva.ro.