Delia a ajuns la psiholog, dar a renunțat repede la serviciile acestuia: „Era o dramă” Ce i s-a întâmplat artistei

Delia Matache este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Vedeta se află de ani de zile în lumina reflectoarelor și duce o viață cum mulți și-ar dori, cel puțin din exterior. Însă, viața artistei nu este mereu așa roz cum poate părea și problemele apar chiar și în cazul ei. Motiv pentru care cântăreața a ales să caute ajutorul unui terapeut, însă nu a rezistat mai mult de două ședințe. Ce i s-a întâmplat artistei?

În cadrul unui interviu recent, Delia Matache a mărturisit că în urmă cu ceva timp a decis că este nevoie să meargă la psiholog. Vedeta și-a dorit să facă terapie pentru a se relaxa și a vorbi despre lucrurile mai puțin plăcute din viața sa, însă experiența nu a fost așa cum și-o imagina, fapt pentru care a renunțat repede la serviciile terapeutului.

În cadrul unui podcast în care a fost invitată recent, Delia Matache a dezvăluit că a făcut parte din rândul celor care au încercat să apeleze la ajutorul unui specialist. Pentru a se elibera de unele probleme din viața ei, artista a decis să meargă la psiholog.

Însă, experiența Deliei nu a fost așa cum și-o imagina, așa că după numai două ședințe de terapie a decis să renunțe. Mai exact, artista spune că specialistul la care a apelat nu a fost tocmai pe gustul ei și asta pentru că acesta punea totul într-o lumină mult prea tragică pentru gustul vedetei.

Deși nepotrivirea a fost clară, după această experiență, Delia a decis că în fapt nu are nevoie de terapie și nu și-a dorit să mai caute un alt specialist care să fie mai potrivit stilului și nevoilor sale.

Era o dramă și am zis că nu vreau asta. E ok, n-am nevoie, sunt ok. Cred că era un fel de a aborda psihoterapia al persoanei, care era foarte drăguță și prietenoasă cu mine și foarte ok”, a declarat Delia, în cadrul podcast-ului „Ac de siguranță cu Exarhu”.

În urmă cu ceva timp, Delia dezvăluia că suferă de ADHD (tulburarea de deficit de atenție și hiperactivitate). Diagnosticul și l-a pus singură, însă este convinsă că este cel corect, chiar dacă nu are și confirmarea unui specialist.

Vedeta spune că în cazul ei simptomele sunt evidente și se confruntă cu ele de ani buni. Se pare că artista nu poate sta prea mult timp locului și nu se poate concentra pe o activitate care nu îi face plăcere.

„Îmi place când mă agață serialele. Mi se pare că am mai multă viață, am ziua la depoziție, în care fac ce vreau eu, și mai am ceva, mai am și noaptea. Eu mai fac ceva, eu nu dorm. Sufăr de ADHD. Trebuie să fac foarte multe chestii, altfel nu sunt împlinită sufletește. Trebuie să fac multe lucruri și mi se pare că timpul ăla petrecut la nani e pierdut. Și, atunci, încerc să prelungesc ziua și să mai fac ceva. Măcar dacă nu fac nimic, să mă uit la poveștile altora și să mă implic în niște chestii emoțional, gen film.

Eu știu sigur că am ADHD și nu m-am pus la niciun psihoterapeut. M-am autodiagnosticat. Sunt convinsă 100%. O să mă duc și o să obțin ștampilă, sau ce se dă. Nu e ca și cum îmi doresc să am, nu vreau să am, că nu mi se pare că sunt specială în niciun fel. Pur și simplu, știu că sunt agitată dintotdeauna, n-am răbdare să fac anumite lucruri. Nu pot să fac nimic din ce nu-mi place. Pot să fac doar lucruri care-mi plac”, declara Delia, în urmă cu doar câteva luni.