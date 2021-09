Delia Matache a acceptat să stea de vorbă cu CANCAN.RO despre viața personală! Cu toate că celebra cântăreață evită mereu să povestească prea mult despre ea, iată că ne-a explicat, printre multe altele, ce nu i-ar putea ierta soțului său, Răzvan, dar și dacă are sau nu operații estetice.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Delia a vorbit despre intervențiile estetice despre care multă lume spune că le are, dar a dezvăluit și ce anume nu i-ar putea ierta soțului, în căsnicie. De asemenea, artista a răspuns la mai multe întrebări legate de viața personală, dar și de cea profesională.

CANCAN.RO: Te-a ajutat vreodată frumusețea în carieră?

DELIA: Nu m-am bazat niciodată pe frumusețe, ci pe mine însămi, pe ceea ce reprezint ca artist.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai haios moment din cadrul unui concert?

DELIA: Haios, nu mai știu exact, dar unul dintre cele mai cool și nonconformiste a fost cel de la UNTOLD, atunci când am fost pe scenă alături de Steve Aoki într-un moment special „Bella Ciao”. Loved it! (Mi-a plăcut la nebunie, trad.)

(CITEȘTE ȘI: FOSTUL COLEG AL DELIEI DIN TRUPA „N&D” ARATĂ SENZAŢIONAL DUPĂ CE A SLĂBIT PESTE 20 DE KILOGRAME)

CANCAN.RO: Cum rememorezi prima apariție pe scenă, ce ai simțit atunci?

DELIA: Pe lângă emoții multe, am simțit că acolo îmi este locul!

Ce nu ar putea ierta niciodată Delia, în căsnicia cu Răzvan

CANCAN.RO: Peste ce nu ai putea niciodată să treci în căsnicie, ce anume nu i-ai putea ierta soțului?

DELIA: Minciuna, trădarea.

CANCAN.RO: Cum le răspunzi celor care spun că încă nu ai devenit mămică, până acum?

DELIA: Not your business. (Nu este treaba voastră, trad.)

CANCAN.RO: Care a fost cel mai dificil moment din viața ta?

DELIA: Nu știu dacă am un moment anume cel mai dificil. Le iau așa cum vin.

(NU RATA: DELIA, SEMNAL DE ALARMĂ DESPRE VIOLENȚĂ ȘI BULLYING)

CANCAN.RO: Pe ce ai cheltuit vreodată cel mai mult si despre ce sumă a fost vorba?

DELIA: Nu obișnuiesc să vorbesc despre sume, dar cu siguranță a fost vorba despre investiții în business-urile în care sunt implicată alături de Răzvan.

CANCAN.RO: Ce faci tu atunci când ai timp liber? Cum ești tu acasă?

DELIA: Dorm, mă uit la filme, la seriale, alerg, fac sport, compun muzică, ascult muzică, petrec timp cu familia mea, plec în drumeții pe munte sau călătorii.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să schimbi ceva la tine, ce ai schimba?

DELIA: Nimic. Sunt într-o relație bună cu mine însămi.

„Nu am operații estetice, dar le încurajez”

CANCAN.RO: Ai intervenții estetice? Daca da, care sunt acelea și din ce motiv ai apelat la ele?

DELIA: Nu am operații estetice, dar le încurajez câtă vreme sunt făcute cu bun simț, cu măsură și te ajută să ai mai multă încredere în tine. De asemenea, am mai spus și pe social media, consider că este o chestiune personală și ține de intimitatea fiecăruia dintre noi dacă ai sau nu operații estetice, dacă alegi sau nu să vorbești despre acest subiect.