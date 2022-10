Delia Matache dă ultima replică! Cum a răspuns jurata de la iUmor valului de critici

Săptămâna trecută, într-un live făcut pe TikTok, Delia (40 de ani) a mărturisit motivele pentru care nu își dorește deloc să facă un copil. Marea majoritate a internauților au judecat-o, iar în mediul online a pornit un adevărat război. Văzând întreaga valmă de pe internet, cântăreața a decis să dea o ultimă replică tuturor celor care i-au judecat decizia.

Pe pagina personală de Instagram, Delia Matache a spus că, de 20 de ani, este întrebată când va face un copil și tot de atâta timp dă același răspuns, motiv pentru care nu înțelege de ce lumea este atât de șocată de cele mărturisite de către ea.

Delia Matache: ”M-am trezit în povestea slujitoarei”

De asemenea, artista a mărturisit că este sătulă de întrebarea asta și că sunt lucruri intime, ce țin de viața personală și nu trebuie explicate.

”Am senzația că m-am trezit în povestea slujitoarei. Nu înțeleg, îmi dă cu virgulă. Eu am mai vorbit despre asta, de 20 de ani tot vorbesc despre chestia asta. De când mi se pune această întrebare tot răspund. Mai mult sau mai puțin cam același răspuns. Bineînțeles, uneori ironic, alteori în glumă, pentru că m-am săturat să răspund la aceeași chestie. Și atunci mai pun puțină sare, puțin piper. Din punctul meu de vedere problema nu este că vreau eu să fac copil, problema este reacția.

Asta este o problemă reală. Într-o lume sănătoasă la cap nu este o problemă să ți se pună întrebări personale, care țin de intimitatea ta, întrebări care nu se pun. Dar este o problemă să răspunzi. Doamne! Cum? Dacă mă întrebi nu aștepți să și răspund? Trecem peste faptul că nu-i normal să mă întrebi chestia asta, dar m-am obișnuit cu asta. Se întâmplă de 20 de ani sau chiar mai mult. Mă sperie treaba asta. Asta cred că e problema. Nu am dat lecții niciodată nimănui. Nu am spus oamenilor că nu e bine să faci copii. Am răspuns întrebării de ce nu faci. Pentru că nu vreau, simplu”, a declarat Delia, pe InstaStories.

Delia: ”De ce să stau să lămuresc oamenii?”

Mai mult, Delia susține faptul că nu trebuie să lămurească pe nimeni în ceea ce privește viața sa personală și că fiecare om este liber să simtă și să acționeze cum își dorește.

”Filmulețul ăla este o captură dintr-un live de pe TikTok în care primeam această întrebare: dar de ce nu faci? dar de ce nu faci? Și am răspuns. Nu a fost o declarație, nu a fost o postare pe care am simțit nevoia să o fac. Era în timpul unui live în care vorbeam cu oamenii, pur și simplu. Oamenii au înregistrat treaba aia și au pus-o mai departe.

Și-au dat cu părerea diverși oameni. Nu mă uimește. Fiecare e liber să spună orice, de ce să stau să lămuresc oamenii? Gândim diferit, avem emoții diferite, valori diferite. Ce nu am înțeles este de ce s-a viralizat asta. Am mai spus chestia asta de nenumărate ori. Fix același lucru. Poate e lipsă de subiecte. Nu știu. O fi o lipsă de ceva”, a conchis Delia.

