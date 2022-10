Oana Roman, reacție dură pe Instagram după afirmațiile făcute de Delia: ”Nu avem voie să facem asta”

Oana Roman a reacționat dur pe Instagram, după scandalul în care a fost implicată Delia Matache. Aceasta i-a atacat pe toți cei care nu țin cont de viața personală a altor persoane și le-a oferit o lecție în ceea ce privește binele maniere.

Nu mai este niciun secret faptul că Oana Roman nu ezită să își expună părerile pe rețelele de socializare. După ce Delia a fost atacată de către cei care o urmăresc, mai multe persoane cunoscute i-au luat apărarea, printre care se numără și Oana Roman.

Oana Roman îi ia apărarea Deliei pe Instagram

Fiica lui Petre Roman a simțit nevoia să intervină în scandalul creat pe baza declarațiilor de săptămâna trecută făcute de către Delia. Aceasta a izbucnit pe rețelele de socializare, filmând mai multe videoclipuri în care explică de ce nu este moral și corect să întrebi o doamnă care este realul motiv pentru care are sau nu are copii.

Partenera lui Marius Elisei a ținut o lecție de bune maniere pentru acele persoane care nu înțeleg de ce ar trebui să renunțe la întrebările deranjante și inconfortabile. Oana Roman le-a răspuns dur celor care nu țin cont de aceste reguli de bun simț, catalogându-i drept „nesimțiți”.

„Acel scandal care s-a iscat atunci când Delia a afirmat că nu vrea să facă copii și a fost foarte deranjată că este întrebată foarte des de ce nu are copii. Trebuie să înțelegem că nu avem voie să punem anumite întrebări altora, niciodată și pentru niciun motiv.

Nu întrebăm niciodată pe nimeni de ce nu are copii, de ce are copii, de ce nu face mai mulți copii, de ce nu a vrut să facă niciunul, de ce are doar unul și de ce nu trei. (…) Nu ne interesează niciodată detalii legate de viața privată a cuiva, de alegerile pe care cineva le face în viață. (…) Dacă întrebăm lucrurile astea, pe față vă spun, suntem nesimțiți și lipsiți de maniere”, a transmis Oana Roman, pe InstaStory.