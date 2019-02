Delia, zeci de cadouri de ziua ei! Vedeta a fost răsfățată de colegii de la „iUmor”

Ultima zi de audiții din cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, care va fi difuzat în curând, la Antena 1, a coincis anul acesta cu ziua de naștere a Deliei, care a fost răsfățata colegilor și a publicului. Jurata a rămas uimită când a descoperit că a primit zeci de cadouri, toate de pe lista sa de dorințe.

Cu puțin timp înainte de ziua sa de naștere, Delia și-a uimit colegii de la ”iUmor” după ce le-a mărturisit că și-ar dori mai degrabă cadouri practice, decât obiecte scumpe sau extravagante. ”Mi-aș dori cadouri folositoare. Am nevoie de dresuri de scenă, cosmetice, apă micelară, dischete demachiante, bețișoare demachiante, tratamente de păr, iar parfumurile mă bucură mereu. Puteți să îmi luați peruci, pentru că le și colecționez, sau șepci, bonete, pălării cu borul mare, amplu și foarte drept. Ce nu mai am eu și nu îmi place să cumpăr: detergent de vase, un ceainic inteligent sau măcar să fie drăguț. Primesc și vitamina C, magneziu și alte suplimente pe care trebuie să le ia un om sănătos”, a povestit râzând artista care ieri a împlinit 37 de ani.

Ca urmare, colegii s-au conformat, iar ieri, în ultima zi de audiții din cel de-al șaselea sezon ”iUmor”, jurata a avut parte de o mulțime de surprize! Delia și-a început ziua alături de jurații Mihai Bendeac și Cheloo, dar și de prezentatorii Dan Badea și Șerban Copoț, care au întâmpinat-o cu tort de ciocolată. Iar dacă Bendeac i-a făcut cadou un cățeluș de pluș, admiratorii din sală au făcut ca toate dorințele Deliei să se împlinească! Aceștia i-au cântat ”La mulți ani!”, apoi, rând pe rând, i-au dăruit câte un cadou. ”Nu cred așa ceva! Am primit un mop! Și dischete demachiante! Iar aici e detergent, îl recunosc după formă!”, a exclamat amuzată jurata ”iUmor”, pe măsură ce deschidea fiecare cadou.