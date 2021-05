Demi Lovato, declarații-șoc: „Nu mă identific nici ca femeie, nici ca bărbat”. Cântăreața este dependentă de droguri și alcool

Demi Lovato a dezvăluit public că se consideră o persoană non-binară, neidentificându-se nici ca femeie, nici ca bărbat. Celebra cântăreața a mărturisit că a făcut acest anunț în semn de compasiune față de toate persoanele care se află în același stadiu.

Demi Lovato spune că preferă pronumele de „they/them”. „Simt ca asta reprezintă cel mai bine fluiditatea pe care o resimt în exprimarea genului meu”, a spus Demi Lovato.

Lovato a adăugat că a ajuns la decizie „după mult timp de vindecare şi auto-reflecţie”.

„Fac asta pentru cei care nu au reuşit să împărtăşească cine sunt cu adevărat celor dragi. Vă rog să continuaţi să trăiţi în adevărurile voastre şi să ştiţi că vă trimit multă dragoste”, a transmis Demi Lovato fanilor săi.

Ce înseamnă nonbinar

Conform HealthLine, termenul de „nonbinar” poate însemna lucruri diferite pentru diferite persoane. În esenţă, este folosit pentru a descrie pe cineva a cărui identitate de gen nu este exclusiv masculină sau feminină.

Dacă cineva îţi spune că este nonbinar, este întotdeauna important să te întrebi ce înseamnă pentru el/ea a fi nonbinar. Anumite persoane care sunt non-binare îşi exprimă sexul atât ca bărbat, cât şi ca femeie, iar alţii nu le exprima nici ca bărbaţi, nici ca femei.

Non-binar poate fi, de asemenea, utilizat ca termen umbrelă, cuprinzând multe identităţi de gen care nu se încadrează în binarul masculin-feminin.

Deşi non-binarul este adesea considerat ca o idee nouă, genul nonbinar a fost înregistrat încă din anul 400 î.e.n. până în 200 d.Hr., când Hijras – oameni din India, s-au identificat ca dincolo de bărbaţi sau femei.

Demi Lovato, dependentă de droguri și alcool

Cântăreaţa americană Demi Lovato dezvăluie într-un documentar că a suferit, în 2018, trei atacuri cerebrale şi un atac de cord după o supradoză de droguri. Vedeta în vârstă de 28 de ani, care fusese abstinentă şase ani după ce a urmat tratament pentru dependenţă de alcool şi droguri, a fost spitalizată la Los Angeles în 2018. Ea a fost găsită, inconştientă, în casă, relatează News.ro.

În trailerul serialului documentar „Dancing With The Devil” al YouTube, ea spune: „Am avut trei atacuri cerebrale. Am suferit un atac de cord. Medicii mi-au spus că mai aveam cinci până la zece minute”.

Copil-vedetă al Disney, Lovato s-a luptat cu dependenţa de alcool şi droguri mai mulţi ani. Într-un documentar din 2012, „Demi Lovato: Stay Strong” se arată cum obişnuia să prizeze cocaină de mai multe ori pe zi, dar a găsit calea de a merge la dezintoxicare şi de a se întoarce la o carieră de succes.

Demi Lovato, una dintre cele mai celebre cântărețe din America

Născută pe 20 august 1992, Demetria Devonne „Demi” Lovato este cântăreaţă, compozitoare şi actriţă americană. Ea a debutat în serialul „Barney & Friends”, dar a devenit cunoscută pentru interpretarea rolului Mitchie Torres în filmele „Camp Rock” şi „Camp Rock 2: The Final Jam” (2010). Ea s-a remarcat şi în serialul „Sonny şi steluţa ei norocoasă/ Sonny with a Chance”.

În muzică, Demi Lovato a debutat în 2008, cu albumul „Don’t Forget”. Ea a mai lansat albumele: „Here We Go Again” (2009), „Unbroken” (2011), „Demi” (2013), „Confident” (2015) şi „Tell Me You Love Me” (2017).

A primit două nominalizări la premiile Grammy. În 2020, a cântat imnul SUA înaintea finalei Super Bowl, a fost prezentă pe scena galei Grammy şi la Billboard Music Awards şi a făcut parte, în ianuarie 2021, din lineup-ul evenimentului dedicat inaugurării mandatului prezidenţial al lui Joe Biden.