Demisie-șoc la Neatza cu Răzvan și Dani! Matinalul de la Antena 1 tocmai a făcut anunțul: „Da, am plecat!”

Încă o demisie la Antena 1. De această dată un membru important al echipei de la Neatza cu Răzvan și Dani și-a anunțat plecarea. Echipa matinalului pierde unul dintre cel mai iubite personaje, anunțul a fost făcut în mediul online. Matinalul de la Antena 1 nu se mai regăsea în proiectul din care a făcut parte ani de zile, așa că a decis că este momentul să meargă mai departe.

Matinalul de la Antena 1, ai cărui amfitrioni sunt Răzvan Simion și Dani Oțil, a pierdut încă un membru. Unul dintre personajele care aducea zâmbetul pe buzele telespectatorilor în fiecare dimineață a decis să facă o schimbare în carieră, așa că și-a dat demisia. Despre cine este vorba?

Echipa de la Neatza cu Răzvan și Dani va număra de acum cu un membru mai puțin. Se pare că unul dintre cei mai iubiți reporteri ai matinalului și-a dat demisia. Este vorba despre jurnalistul Alex Munteanu. Cu o energie debordantă și mereu cu zâmbetul pe buze, acesta aducea în fiecare dimineață reportaje interesante, pe diverse teme, pentru telespectatorii emisiunii.

Alex Munteanu și-a anunțat demisia și în mediul online, acolo unde le-a spus fanilor săi că își dorește să treacă la „next level”. Se pare că jurnalistul a simțit că se plafonează, așa că a decis că este momentul să facă o schimbare de peisaj.

Deși i-a fost greu să renunțe la colegii săi, care i-au fost mereu aproape, Alex a hotărât să facă tot ce este mai bine pentru el, așa că și-a dat demisia. Jurnalistul își dorește să avanseze în carieră și este acum în căutarea unor noi provocări.

„Da, am plecat de la «Neatza cu Răzvan și Dani» și nu e clickbait. Pentru cei care se întreabă de ce nu mă mai văd la televizor și pentru a nu lăsa loc speculațiilor și interpretărilor, am deci să înregistrez acest mesaj. Nu este absolut deloc ușor să pleci de la cel mai urmărit matinal din România, din cea mai bună și profesionistă echipă de live din România, și dintre niște oameni super faini, dar am decis să fac ceea ce simt.

Sincer să vă spun, nu mi-am dorit niciodată să fiu reporter, dar eram conștient că trebuie să o iau de jos, să muncesc, să ard toate etapele pentru a ajunge acolo unde îmi doresc și așa am și făcut, dar în același timp era conștient că voi ajunge în punctul în care voi dori mai mult și voi ajunge la plafonarea care mă va determina să trec la next level.

Asta s-a întâmplat acum și am zis să fac ceea ce simt. Mă bucur că tot ceea ce am realizat a fost în urma muncii și abilităților mele. Într-adevăr, au fost oameni și prieteni care m-au recomandat în locurile în care am evoluat, dar mai departe totul a ținut de mine.

Vreau să le mulțumesc din suflet tuturor colegilor mei, pentru că am învățat enorm de multe lucruri de la ei și împreună cu ei și am evoluat împreună. Sunt niște oameni deosebiți, profesioniști și chiar sunt foarte recunoscător pentru toată această perioadă prin care am trecut. Vreau să vă mulțumesc și vouă, pentru că m-ați urmărit și v-ați distrat alături de mine”, a spus Alex Munteanu, într-un videoclip postat pe pagina sa de TikTok.