Denis Hanganu, frumușelul din ”Clanul”, face ”radiografia” primului an de căsnicie: ”Sunt un norocos!”

Denis Hanganu e luat și cu acte din toamna anului trecut, când s-a căsătorit cu Raluca, femeia de care s-a îndrăgostit în urmă cu 6 ani. Frumușelul din “Clanul”are noroc de o parteneră înțelegătoare în ceea ce privește meseria și programul lui haotic. Raluca este de profesie medic chirurg și s-au cunoscut înainte ca el să devină celebru. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Denis Hanganu a făcut ”radiografia” primului an de căsnicie, mărturisindu-ne că a reușit să plece cu soția în luna de miere la aproape un an de la nuntă.

Denis Hanganu s-a căsătorit în toamna anului trecut, actorul profitând de pauza de câteva zile ivită în timpul filmărilor la ultimul sezon Clanul. După un proiect mare pe micul ecran, pe Denis îl vom descoperi în curând pe marele ecran în calitate de protagonist al filmului “Cursa”. Între timp, Denis Hanganu a fost în luna de miere, iar în toamna asta e prins cu spectacole la teatru, dar și cu proiecte la UNATC la care este solicitat.

Denis Hanganu: „Luna de miere a fost anul acesta, în vară. De asta am zis un pic întârziată”

CANCAN.RO: Cum a fost primul an de căsătorie? L-ați împlinit în septembrie.

Denis Hanganu: Absolut minunat. Nu mi se pare că se schimbă ceva realmente. Dacă oamenii comunică la fel, practic mi se pare că totul merge de la sine. Eu nu cred în vorbele astea mari: domnule, acum totul e diferit! Nu, nu cred asta. Cred că pur și simplu trebuie să ne vedem de cursul vieții, de cursul relației și totul va fi bine în sensul ăsta. Sau poate așa gândesc eu din punctul ăsta de vedere, mai modest, habar n-am.

Nu s-a schimbat nimic, că dacă ar fi fost schimbat, înseamnă că nu știam sau nu cunoșteam partenera înainte, dar altfel e un lucru minunat și crede-mă, nici măcar n-am apucat să respir perioada asta. Într-adevăr, au venit proiectele unul după altul și asta mă bucură absolut enorm. Frica mea cea mai mare e să stau, să nu fac meseria care îmi place și pe care o îndrăgesc atât de mult și pentru care m-am pregătit.

CANCAN.RO: Știu, ai dat examen la două facultăți din două orașe și a trebuit să faci o alegere.

Denis Hanganu: Am dat admitere mai întâi la Iași și apoi la București, și iată că n-am greșit. Pare că am făcut alegerea bună.

CANCAN.RO: Tu și Raluca ați fost în luna de miere? Când ați făcut nunta încă erai prins cu filmările pentru Clanul.

Denis Hanganu: Da, am avut lună de miere, într-adevăr, dar a fost cumva un pic întârziată din cauza proiectului, pentru că așa e industria asta, din păcate. Mi-aș dori să fac doar ce îmi place mie, când îmi place mie, dar, din păcate, sunt și niște clauze contractuale care trebuiesc respectate și de care nu poți să faci abstracție, pentru că imediat începeam practic filmările pentru sezonul patru. Ce să vezi, da, asta e industria, trebuie s-o accept cu bune și cu rele. Luna de miere a fost anul acesta, în vară. De asta am zis un pic întârziată.

Denis Hanganu despre soția sa: „Sunt un norocos din punctul ăsta de vedere și trebuie să îi aduc toate mulțumirile din lume”

CANCAN.RO: Dar ai noroc că Raluca te înțelege și te susține în meseria ta.

Denis Hanganu: Așa este. Sunt un norocos din punctul ăsta de vedere și trebuie să îi aduc toate mulțumirile din lume pentru chestia asta, pentru că la cât lipsesc de acasă și la ce viața agitată practic am…

CANCAN.RO: Ești prins și cu spectacole la teatru.

Denis Hanganu: Am avut repetiții la teatru, am avut program de sport, am avut filmare.

CANCAN.RO: Pentru ce proiect filmezi?

Denis Hanganu: Am avut o filmare pentru un scurtmetraj la UNATC pentru studenți, pentru că așa funcționează de multe ori. Toți marii regizori pe care noi îi vedem și îi stimăm și nouă ne pare așa că apar peste noapte sunt de fapt toți tinerii talentați din studenție din UNATC pe care poate într-un timp nu i-a băgat nimeni în seamă că așa se întâmplă.

Denis Hanganu: „Am încercat să fur ce e bun de la fiecare și să învăț din asta”

Sunt atât de mulți studenți la Facultatea de Film talentați și înzestrați cu atâta potențial și, din păcate, atât de puțini fac meseria sau ajung să o facă. Și atunci eu tot timpul am fost deschis și receptiv la invitațiile de a participa în scurtmetrajele lor, fie pentru examen de licență, fie scurtmetraje pe care le fac sau filme realizate în mod independent.

Pentru că eu cred în ei și pentru că la fel cred tare în chimia asta dintre actor și regizor și în relația asta de lungă durată. Și pentru a perpetua cumva o bună relaționare pe termen lung, accept încă de când sunt studenți să merg să filmez de multe ori, chiar și gratuit, dacă astea sunt condițiile date, pentru că, repet, cred în ei și în viitor foarte mulți dintre ei au tot potențialul din lume să ajungă mari regizori.

Și, de ce nu, să colaborăm și atunci când vorbim de proiecte mai mari, e bine să nu uităm unii de alții. Șerban Pavlu și Andi Vasluianu la fel – și acum îi văd și îi apreciez enorm pentru asta – merg și filmează cu studenții la UNATC. Este extraordinar! Și gândește-te la programul lor, la ofertele pe care poate le primesc ei și proiectele pe care le au și totuși își fac timp. Vreau să învăț tot timpul și am încercat să fur ce e bun de la fiecare și să învăț din asta. Așa ca aplic și eu asta la rândul meu și dau mai departe.

Foto: Instagram

