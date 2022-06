Denisa Despa a ajuns la spital plină de sânge. Ce a pățit dansatoarea chiar într-o benzinărie: ”Am făcut atac de panică”

Denisa Despa (29 de ani), una dintre cunoscutele dansatoare din videoclipuri de manele sau evenimente private, a trecut prin clipe de coșmar. O simplă vizită la benzinărie avea să devină un scenariu de film horror. Tânăra a fost transportată de urgență la spital, după ce a sângerat foarte tare. Ce s-a întâmplat, de fapt?

În urmă cu câteva zile, Denisa Despa s-a dus într-o benzinărie pentru a-și face câteva cumpărături pentru acasă, iar când să plece, una dintre sticlele pe care le căra în brațe, i-a alunecat și s-a spart. Pe moment ea nu a simțit nimic, însă, casierița a observat o cantitate foarte mare de sânge pe podeaua PECO-ului.

CITEȘTE ȘI: A LĂMURIT TOTUL! CE RELAȚIE ARE, DE FAPT, FULGY CU DENISA DESPA „MI-A FĂCUT DOAR O…”

Denisa Despa: ”Cum pășeam, cum pierdeam sânge”

Dansatoarea își tăiase cu sticla tendonul piciorului drept. Rana era destul de adâncă și măsura patru centimetri adâncime. Într-un final, Denisa a văzut balta de sânge pe care o lăsase în urma ei și a făcut un atac de panică. Femeia care era pe tură în acea seară la benzinărie a chemat în dată un echipaj de salvare, iar tânăra a fost transportată de urgență la cel mai apropriat spital.

”Eram la un PECO, ca să îmi cumpăr cele necesare pentru acasă. Am luat mai multe sticle în mână, una dintre sticle mi-a alunecat și s-a spart și mi-am tăiat tendonul de la piciorul drept. Am sângerat foarte, foarte mult! A chemat salvarea. Am observat că era sânge în urma mea! Cum pășeam, cum pierdeam sânge. Și atunci am realizat faptul că sunt tăiată, nu am realizat că sunt atât de rău tăiată.

M-a bandajat doamna de acolo, mi-a spus să nu mă uit. Am făcut atac de panică atunci când am văzut că era sânge în tot acel PECO. I-am așteptat pe cei de la salvare, doar că nu m-am putut înțelege cu ei. Mi s-a comunicat faptul că sunt tăiată patru centimetri în adâncime”, a declarat Denisa Despa, la Antena Stars.

VEZI ȘI: DENISA DESPA, DEZVĂLUIRI DESPRE MOMENTELE CUMPLITE PRIN CARE A TRECUT: ”CÂND TREBUIA SĂ MĂ CĂSĂTORESC… ”