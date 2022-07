Denisa Despa, bătută de fostul iubit: ”Era chestie de dosar penal”

Denisa Despa (29 de ani), una dintre cunoscutele dansatoare din videoclipuri de manele sau evenimente private, a trăit clipe de coșmar în timpul fostei relații care a durat mulți ani. A fost nevoită să sune la Poliție pentru a-l scoate pe fostul iubit din propria casă, asta după ce ar fi agresat-o fizic. Ce s-a întâmplat, de fapt?

În cadrul unei emisiuni TV, Denisa Despa a povestit toate cele întâmplate în casa sa de-a lungul fostei relații. Se pare că bărbatul cu care își împărțea patul era violent cu dansatoarea și la un moment dat, ea a fost nevoită să cheme Poliția pentru a-l scoate afară din propria casă.

Denisa Despa susține că a avut ”toată fața plină de vânătăi”

Denisa Despa susține că a trecut prin momente dificile, asta după ce fostul ei partener i-a spart ușa și a intrat peste ea în casă. Dansatoarea a mărturisit că totul a plecat de la niște afaceri pe care ei le aveau împreună.

Mai mult, dansatoarea a mărturisit că nu a vrut niciodată să îi facă rău fostului iubit și nici să facă publice informațiile referitoare la clipele grele prin care a trecut pe vremea când forma o relație cu el.

”Eu nu am putut să ies din casă având toată fața plină de vânătăi, dintr-un motiv banal, nu era nimic. Un motiv banal, de la niște afaceri împreună. Am preferat să nu fac niciun rău, că așa sunt eu, un om bun. Am preferat decât să am liniștea necesară și să mă lase în pace, să merg pe drumul meu.

Foarte greu, sunt episoade pe care nu le știe nimeni, după atâția ani, sunt foarte grave. L-am scos cu poliția, mi-a spart ușa (n.r. fostul Denisei Despa). L-am dat afară pentru că era casa mea. Sunt foarte multe episoade pe care eu nu le-am vorbit. Nu am depus plângere, am refuzat, era chestie de dosar penal”, a declarat Denisa Despa, la Antena Stars.

