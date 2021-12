Denisa Despa, dansatoarea care l-a înnebunit pe Florin Călinescu la Românii au Talent, sfidează restricțiile. Ce a făcut în mall

Denisa Despa, „prințesa dansului” care l-a înnebunit pe Florin Călinescu la ”Românii au Talent”, emisiunea de la Pro TV, a sfidat restricțiile. Ce a făcut dansatoarea când a ajuns într-un mall.

Denisa Despa, cea care a reușit să îl ”înnebunească” pe Florin Călinescu în cadrul emisiunii ”Românii au Talent”, emisiunea de la Pro TV, a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care le arată prietenilor virtuali cum a ”evadat„ într-un mall. ”Prințesa dansului” a fost verificată la intrarea în complexul comercial, unde i-a fost cerut certificatul verde, însă nimeni nu i-a spus să își pună masca de protecție.

”Acel moment când ajungi la mall, ți se cere vaccinul și nimeni nu mai este atent dacă mai ai mască. Haha! Momentan nu m-a prins nimeni”, a spus Denisa Despa pe secțiunea Instastory.

Denisa Despa a făcut mărturisiri despre sarcina pe care a pierdut-o

Prințesa dansului a fost însărcinată cu gemeni în urmă cu mai mulți ani, însă din nefericire a pierdut sarcina chiar în al doilea trimestru. Ea a povestit episodul care a marcat-o cumplit. Aceasta a dezvăluit că în urmă cu mai mulți ani se bucura extrem de tare de faptul că va deveni mămică. Aflase deja că urmează să aibă gemeni, însă în al doilea trimestru de sarcină, atunci când deja era însărcinată în patru luni și jumătate, a pierdut sarcina.

„Eu în această viață, în prima mea relație când trebuia să mă căsătoresc, am fost însărcinată și am pierdut sarcina la patru luni jumate cu gemeni și am rămas cu o dezamăgire foarte profundă. S-a întâmplat în urmă cu 11-12 ani, am trecut peste și încă am rămas cu o sensibilitate. Am foarte mare sensibilitate la copii și de câte ori am ocazia să fac un bine și să fiu un părinte spiritual, să le fiu alături, o fac cu mare drag”, a spus Denisa Despa într-o emisiune la Antena Stars.

Sursă foto: captura Pro TV