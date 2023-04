Dependența pe care Alexia Eram recunoaște că o are de mai mulți ani: “Știu că nu e bine!”

Sincer și jovial, așa ar putea fi catalogat interviul oferit de Alexia Eram pentru CANCAN.RO! Influencerița apare pe coperta celei mai recente ediții a revistei Alist Magazine, coordonată de Andreea Esca. Fiind considerată un etalon în industria de beauty, Alexia a vorbit deschis despre dorința de progres și schimbare în privința aspectului estetic.

Cât despre spectrul moral, iubita lui Mario Fresh și-a mărturisit cea mai mare dependență, lucrul fără de care Alexia Eram nu poate să trăiască. Vedeta se declară consecventă din cale-afară, uneori chiar de neclintit când vine vorba despre preferințele sale.

Alexia Eram își dezvăluie unul dintre cele mai mari deziderate: „M-aș face cu cinci centrimetri mai înaltă!”

CANCAN.RO: Te-ai gândit vreodată să îți faci vreo intevenție chirurgicală?

Alexia Eram: Nu consider că am nevoie, sincer. Poate să facă oricine ce vrea, nu sunt la modul «intervenții chirurgicale – NU», cred că îți faci intervenții dacă ai nevoie și să fie cât de cât naturale.

CANCAN.RO: Suntem într-o eră a naturalului, probabil asta ne salvează?!

Alexia Eram: Probabil, dar m-aș face cu cinci centrimetri mai înaltă, dacă s-ar putea!

CANCAN.RO: Cât ai acum?

Alexia Eram: 1.60 și aș vrea să am 1.65, când îmi pun tocuri să nu am chiar 1.80. Mario are 1.80, deci să fiu puțin mai mică decât el. Dar 1.66 – 1.67 ar fi fost suficient, să-mi lungesc puțin picioarele.

Alexia Eram se contrează cu propria zonă de confort: „Nu îmi place să schimb lucrurile, asta e problema mea!”

CANCAN.RO: Mario cum e ca fotograf? Că iubiții de influencerițe au viață grea…

Alexia Eram: E foarte bun ca fotograf. Îmi face poze și video când plecăm în vacanță, bombă.

CANCAN.RO: L-ai educat tu sau e talent nativ?

Alexia Eram: Ambele, că a exersat cu mine, dar avea talentul. Dacă nu exersezi, dispare, degeaba ai talent.

CANCAN.RO: De ce este dependentă Alexia Eram?

Alexia Eram: De cafeaua de dimineață. De obicei merg și beau aceeași cafea, din același loc, în fiecare zi. Nu îmi place să schimb lucrurile, asta e problema mea. Sau să fiu într-un loc unde nu sunt atât de confortabilă. Știu că nu este bine, e mai sănătos să schimbi lucrurile, dar mă duc la același om la păr, la aceeași fată să mă machieze, în același loc să beau cafea.

CANCAN.RO: Dacă am fi trăit într-o eră a jobului convențional, ce ar fi fost Alexia Eram, dacă nu aveam internet?

Alexia Eram: Profesoară sau ceva de organizat evenimente, asta aș face. Asta aș face și acum, organizare de evenimente.

