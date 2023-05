E mare scandal la Rapid, după o filmare pentru emisiunea Mireasa, de la Antena 1. Un concurent de la cunoscutul show și-a cerut iubita de nevastă pe stadionul Giulești, în fața lui Săpunaru. Totul a decurs chiar emoționant, până când, într-un cadrul filmat de pe podul Grant, o cioară apare fix în dreptul camerei. Oficialii Rapidului au luat foc, după scena pe care au considerat-o derapaj xenofob. Reacția patronului Dan Șucu avea să fie uluitoare. S-a amuzat! CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Cererea de căsătorie a concurentului de la Mireasă, de la Antena 1, avea să declanșeze un scandal uriaș în Giulești, acolo unde a avut loc filmarea. Îndrăgostit până peste cap de formația antrenată de Adrian Mutu, tânărul a vrut să-i ceară mâna iubitei chiar în iarbă, în fața căpitanului Cristian Săpunaru. S-a întâmplat zilele trecute, doar că o cioară nevinovată al cărei zbor a fost focalizat de cameră a stricat totul. Filmarea a fost distribuită pe post, iar giuleștenii au remarcat imediat. Și au luat foc.

Derapaj xenofob la Mireasa de la Antena 1! Cum au reacționat giuleștenii

Președintele clubului, Daniel Niculae, și căpitanul echipei, Cristian Săpunaru, au sunat la Antena 1 și au reacționat dur. Drept urmare, filmarea a fost scoasă de către oficialii postului de televiziune. Chiar și așa, ”vișiniii” au de gând să le interzică oamenilor de la Antena 1 să mai intre pe stadion, la vreun meci sau antrenament al Rapidului.

Daniel Niculae a explicat, pentru CANCAN.RO, că are toate motivele să fie deranjat de ceea ce s-a întâmplat. Mai mult, el crede că nu a fost doar o întâmplare nefericită.

”A fost ceva urât, așa ceva nu este deloc în regulă. Noi, cei din clubul Rapid, am fost mereu deschiși. Am trimis o notificare și așteptăm să fie luate măsuri. Credem că este vorba de rea intenție. Nu știu cine a făcut acel filmuleț, dar persoana respectivă trebuie dată afară. Filmulețul a fost făcut intenționat. Așteptăm să vedem ce măsuri va lua Antena 1. Dacă nu se va întâmpla nimic, le vom retrage acreditările, nu vor mai avea acces la meciuri și antrenamentele echipei. Ne-am săturat de astfel de mizerii. Eu am jucători de caracter la echipă, vine Cristi Săpunaru după antrenament, îl țin o oră din timpul liber și ce se întâmplă? E bătaie de joc, trebuie luate măsuri urgente”, a declarat căpitanul giuleștenilor.

Patronul Dan Șucu a aflat de la CANCAN.RO despre incident. Dar nu acuză Antena 1, crede că a fost o coincidență. ”N-am ce să spun, pe cuvânt de onoare! Nu m-am uitat la așa ceva, n-am nicio idee, sunt convins că e o coincidență! Din punctul meu de vedere, nu mă preocupă. Nu mă interesează asta”, a spus Dan Șucu.

