DeSanto, amenințat cu moartea în scandalul cu Jador! Manelistul ar fi inventat totul de la zero, pentru vizualizări! ”Va ajunge să spună bancuri seci”

În cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV, DeSanto explică ce strategie ar avea Jador cu propriul canal de Youtube după ce acesta a fost închis subit. Deși manelistul susține că producătorul i-a închis canalul pentru a-i distruge toată munca din ultimii ani, DeSanto susține că totul ar fi regizat de către Jador pentru a-și emoționa fanii. Ba mai mult, DeSanto ia în calcul ca Jador să cedeze canalul, pus acum pe privat după spusele impresarului, chiar surorii sale.

”El a aruncat totul pe umerii mei ca să iasă basma curată. Pot să îți arăt că el singur și-a trecut canalul pe privat! O să spună el după ceva ca să scoată cămașa. Ori o să spună că a vorbit cu cineva ca să îi recupeze canalul, ori îl vinde. E simplu! Și Nikolas Sax și-a vândut un canal. Și eu am cumpărat un canal de Youtube! Se pot face trocuri! Sau poate vrea să i-l dea surorii lui, Cameluța. Îi schimbă numele în Camelia Dumitrache”, spune DeSanto.

Ba mai mult, producătorul susține că scandalul cu pricina l-a ajutat pe Jador să strângă vizualizări și abonați pe noul canal.

”Scandalul acesta creat de el i-a adus 300.000 de abonați. Deci tot eu l-am ajutat indirect să își facă abonații! Dacă are fani, cum îți explici că vizualizările de la ultimele piese au rămas la 90.000 de vizualizări?! Doar vlog-ul cu scandalul are peste 500.000 de vizualizări”, îl atacă impresarul pe Jador, în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

”Jador o să ajungă spună bancuri seci”

În plus, DeSanto susține că Jador se prezenta beat la evenimente, își agresa verbal colegii de trupă și își uita versurile pe scenă. Tocmai de aceea, impresarul este de părere că sfârșitul manelistului este aproape, părere pe care ar avea-o mai mulți apropiați ai artistului.

”Oricum el nu mai are același feedback! O să ajungă să prezinte o emisiune ca Din Dragoste! Jador o să ajungă spună bancuri seci. Nu mai ești lăutar, că tu te dai lăutar! Nu cred doar eu că o să decadă. Crede mai multă lume, pentru că deja minciunile sunt în floare la el. Sunt ca popcornul minciunile”, încheie DeSanto.

Ce spune despre viitorul copil al lui Jador, familia acestuia, relația cu Nikolas Sax, dar și amenințările cu moartea, aflați doar în cel mai recent interviu CAN CAN EXCLUSIV.

