IREAL! Câte mii de lei i-a virat Jador lui DeSanto, în ultimele luni. Cu toate astea, producătorul i-a mai cerut 8% din…

Jador și producătorul muzical DeSanto se află într-un conflict public referitor la plățile pentru piesele muzicale realizate de cei doi. Artisul acuză faptul că De Santo i-a cerut un procent mai mare decât considera el că merita, iar în urma unor neînțelegeri legate de distribuirea veniturilor, au apărut multiple dispute financiare.

Conflictul dintre cei doi a început să capete amploare atunci când DeSanto a solicitat un procent de 8% din veniturile pieselor realizate de Jador, nu doar din cele produse împreună, dar și din lucrările artistului cu alți producători. Jador a refuzat această cerere și a afirmat că nu considera justificată o astfel de solicitare. Totodată, el a adus în discuție și faptul că a colaborat cu alți producători și că aceștia nu au avut pretenții financiare suplimentare față de ceea ce se convenise de la început.

Un alt punct de conflict a fost legat de închiderea contului oficial de YouTube al lui Jador, o situație care a avut loc pe 25 decembrie, după ce DeSanto ar fi aplicat mai multe „strike-uri”. Jador susține că nu a fost corect tratat în acest sens, menționând că au fost 11 strike-uri și că aceste acțiuni ar fi avut un impact direct asupra prezenței pieselor sale pe platforma de streaming video. Acesta a explicat că a fost „șocat” să descopere că piesele sale fuseseră șterse de pe YouTube și că nu a primit bani din veniturile generate de aceste lucrări.

DeSanto a menționat că problema ar fi fost cauzată de un număr mai mic de strike-uri, iar Jador ar fi exagerat în legătură cu situația. Producătorul a precizat că, în cazul unui număr mai mare de strike-uri, contul de YouTube al artistului ar fi fost închis definitiv. De asemenea, el a continuat să respingă acuzațiile referitoare la banii nedepliniți și a susținut că plățile au fost făcute conform înțelegerilor stabilite.

„Vreau să ating un alt subiect care a fost discutat în online și anume plata mea către Ovidiu de Santo. O să vă atașez o fotografie cu plăți, în afară de plățile cash, în afară de faptul că eu nu am primit niciun ban din piesele vechi, absolut niciun ban. El a fost doar producător muzical, nu mi-a fost și manager. El nu îmi găsea cântări, nu avea treabă cu imaginea mea. Eu mă duceam la el la studio și făceam piese pentru că Face bine ceea ce face și este talentat și îl felicit, este meritul lui, cum să nu mă duc. Doar că a încercat să câștige mai mulți bani decât merita din punctul meu de vedere, pentru că mi-a cerut la un moment dat 8% din toate piesele pe care le-am făcut și cu alți oameni. Și din alte sunt piese din care nici eu nu am câștigat nimic și vă ia bani de acolo. Eu am colaborat cu toți oamenii, toți producătorii muzicali în decursul anilor acestora și nu am avut nicio problemă cu niciunul. Și au fost toți cu mine ferm și le mulțumesc pentru asta tuturor producătorilor din țară. Și mi-a făcut o mare plăcere și îmi face mare plăcere să lucrez cu ei în continuare. Pentru că nimeni nu s-a ridicat niciodată cu alte pretenții. În afară de ceea ce se cuveneau. Eu am avut un manager, l-am avut Adălin Moșoiu, poate să confirme că a fost managerul meu. Acum managerul meu este Marius China și poate să confirme că este managerul meu. Managerul meu a mai fost Cătălin Rotaru, poate să confirme că a fost managerul meu. Cu Ovidiu doar am lucrat pe partea de producție muzicală.”, a transmis Jador în mediul online.