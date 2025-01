Descoperirea care nu trebuia să existe. Ce au găsit cercetătorii într-o gaură de 900 m adâncime, în Antarctica

Un studiu publicat în revista Frontiers in Marine Science a scos la iveală o descoperire uluitoare, făcută într-o gaură de 900 m adâncime, în Antarctica. Oamenii de știință au rămas surprinși, fiind curioși cum poate să existe așa ceva, într-un astfel de mediu.

Într-o zonă din Antarctica, aflată la 260 de kilometri distanță de Ocean, în întuneric absolut și cu temperaturi de -2,2 °C, cercetătorii au găsit ceva ce nu trebuia să existe. Descoperirea a fost făcută în timpul unui studiu exploratoriu. Până a ajunge aici, oamenii de știință au forat 900 m de gheață în platforma Filchner-Ronne, situată în sud-estul Mării Weddell. Unul dintre biogeografii care au participat la studiu a transmis că ce s-a întâmplat a fost un accident norocos.

După ce au săpat 900 de metri într-o platformă de gheață din Antarctica, cercetătorii au observat că existe animale care trăiesc în acele condiții. Oamenii de știință au găsit mai multe specii atașate de un bolovan de pe fundul mării. Descoperirea a fost făcută în cadrul unui studiu din 2021 de către exploratorii de la British Antarctic Survey

Cercetătorii au găsit sub acel bolovan de gheață 16 bureți și alte 22 de animale neidentificate, care ar putea include și crustacee. Este prima dată când au fost descoperite forme de viață similare într-un astfel de loc.

Platformele de gheață din Antarctica reprezintă cel mai mare habitat neexplorat din Oceanul de Sud. Teoriile existente în toată lumea arată că viața nu ar putea exista într-un astfel de mediu, friguros și întunecat, fără lumina soarelui. Astfel că descoperirea a fost o adevărată surpriză chiar și pentru cercetători.

„Ne așteptam să recuperăm un miez de sediment de sub gheață, așa că a fost o mică surpriză când am lovit bolovanul și am văzut din materialul video că trăiau animale pe el.”, a explicat dr. James Smith, unul dintre oamenii de știință care au luat parte la această descoperire.