Descoperirea care schimbă tot ce se știa despre COVID-19! Oamenii de știință din Israel au descoperit cauza accidentelor vasculare la pacienții infectați

Oamenii de știință israelieni au făcut o descoperire senzațională. Experții din Tel Aviv susțin că au identificat proteinele virale care declanșează accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord la pacienții cu COVID-19. Descoperirea lor ar putea deschide calea pentru noi medicamente.

Vestea bună vine din Israle.Totul a început în urmă cu un an atunci când medicii au descoperit numărul tot mai mare al pacinților care ajuns la urgență cu accidente vasculare cerebrale. Oamenii de știință au identificat proteinele virale care declanșează accidente vasculare cerebrale și atacuri de cord la pacineții COVID-19. Dr. Bean Maoz de la Universitatea din Tel Aviv împreună cu echipa sa a analizat toate cele 29 de proteine ale virusului pentru a afla care dintre ele provoacă ravagii în sistemul vasular, potrivit Times of Israel:

”Coronavirusul nu este strict acea boală respiratorie pe care am văzut-o la început. Am identificat proteinele care expun pacienții unui risc crescut de accident vascular cerebral, atac de cord și alte probleme asociate cu sistemul vascular. Această lucrare ar putea ajuta oamenii de știință să dezvolte medicamente pentru a contracara efectul coronavirusului asupra sistemului vascular, oferind o înțelegere exactă a proteinelor sau a fragmentelor de virus care cauzează probleme”, a spus Dr. Bean Maoz.

Alături de o numeroasă echipă de la Universitatea din Tel Aviv, Dr. Bean Maoz este în plin proces de a crea o simulare a unui sistem vascular uman și a observa impactul tuturor celor 29 de proteine din ​​coronavirus:

”Nu numai că am descoperit ce proteine ​​au un impact asupra sistemului vascular, dar am văzut și cum își exercită efectul”, a spus Maoz. „Ceea ce am descoperit este că aceste proteine ​​specifice vă fac vascularizarea mai permeabilă. Aceste informații sunt extrem de valoroase în eforturile de dezvoltare a medicamentelor”, a precizat Dr. Bean Maoz.

Virusul SARS-CoV-2 afectează vasele de sânge

Este bine cunoscut faptul că virusul SARS-CoV-2 afectează fiecare persoană și parte a corpului în mod diferit. Dr. Bean Maoz speră să revoluționeze lumea medicinală și să pună bazele unui tratament mai complex al coronavirusului:

”Toate dovezile arată că virusul dăunează grav vaselor de sânge sau celulelor endoteliale care căptușesc vasele de sânge. Sper că cercetările noastre se vor dovedi utile pentru a permite un tratament mai direcționat”, afirmă Dr. Bean Maoz.

