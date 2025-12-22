Acasă » Știri » Descoperirea făcută de familia Lenuței Olaru, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la Spitalul Județean Galați: ”De aici au apărut complicațiile”

Descoperirea făcută de familia Lenuței Olaru, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la Spitalul Județean Galați: ”De aici au apărut complicațiile”

De: Andreea Stăncescu 22/12/2025 | 16:52
Descoperirea făcută de familia Lenuței Olaru, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la Spitalul Județean Galați: ”De aici au apărut complicațiile”
Ce a descoperit familia tinerei / Sursa foto: Social media

O tânără de 26 de ani din Galați, Lenuța Olaru, a murit în urma unei intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Județean din Galați, iar familia acesteia acuză grave nereguli în îngrijirea medicală primită. După deces, rudele au descoperit informații care ridică semne de întrebare cu privire la cauzele complicațiilor ce au dus la moartea tinerei.

Lenuța Olaru s-a prezentat inițial la Spitalul Județean din Galați cu dureri abdominale, fiind diagnosticată cu gastrită și trimisă acasă. Starea ei s-a înrăutățit în zilele următoare, iar la revenirea în spital medicii au stabilit diagnosticul de pancreatită acută și au decis să o opereze.

După operație, evoluția pacientei nu a fost favorabilă, apărând complicații severe. Lenuța a fost transferată de urgență la Spitalul Fundeni din București, în stare critică, însă eforturile medicilor nu au mai putut să-i salveze viața.

„Operația a decurs bine, știam riscurile, însă după aproximativ două săptămâni starea ei a început să se schimbe. A ajuns la ATI, ni s-a spus că este suspectă de infecție în sânge, dar inițial medicul ne-a spus că nu poate fi vorba de Klebsiella. După câteva zile am aflat că avea această bacterie, luată prin cateter și prezentă și în abdomen. De aici au apărut complicațiile”, a declarat Monica Olaru, sora victimei.

Sursa foto: Freepik

Familia tinerei îi acuză acum pe medicii din Galați de condițiile în care a fost internată, susținând că Lenuța a fost ținută într-un salon cu alți șapte pacienți și mutată abia după numeroase solicitări. Rudele au depus plângeri atât la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cât și la Direcția de Sănătate Publică Galați.

„La Fundeni ni s-a spus că avea infecția peste tot. Ne-au spus clar că a ajuns deja infectată. De unde putea să o ia, dacă nu din spital?”, a mai afirmat sora tinerei.

CITEȘTE ȘI: Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul în stat

Diana și George, cei doi soți morți în accidentul din Bacău, și-au presimțit sfârșitul: ”I-am întrebat ce fac de sărbători”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit casa cu un radiator
Știri
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit…
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după el și fac coadă în fața tarabei
Știri
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după el…
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Mediafax
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de răcire accentuată și ninsori
Mediafax
Prognoza ANM: Vreme schimbătoare de Crăciun și Anul Nou: încălzire temporară, urmată de...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a vieții”
Prosport.ro
FOTO. Una dintre cele mai frumoase handbaliste ale României, la Survivor: „A doua aventură a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Click.ro
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată...
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a...
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din...
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă într-o lună de muncă. Ce au descoperit șefii pe camerele de supraveghere
Gandul.ro
Un inginer a ajuns să fie concediat după ce și-a luat 14 pauze de toaletă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit ...
Nu e o glumă! Cât a putut să plătească Saveta Bogdan factura la curent, după ce și-a încălzit casa cu un radiator
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după ...
El este vânzătorul de porumb care frânge inimi! Milioane de tinere de pe tot globul tânjesc după el și fac coadă în fața tarabei
Program Kaufland de Crăciun 2025. Când e deschis, de fapt, în perioada 24-25-26 decembrie
Program Kaufland de Crăciun 2025. Când e deschis, de fapt, în perioada 24-25-26 decembrie
Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați, în funcție de data nașterii
Cele mai bune idei de cadouri de Crăciun pentru bărbați, în funcție de data nașterii
Shaormarul care a înnebunit România! Granded a rupt TikTok-ul, a făcut shaorme gigantice şi şi-a ...
Shaormarul care a înnebunit România! Granded a rupt TikTok-ul, a făcut shaorme gigantice şi şi-a tatuat numele rivalului!
Decizia care i-a schimbat viața lui Ernest, chiar înainte de Crăciun: „Au încremenit cu globurile ...
Decizia care i-a schimbat viața lui Ernest, chiar înainte de Crăciun: „Au încremenit cu globurile în mână”
Vezi toate știrile
×