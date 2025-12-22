Descoperirea făcută de familia Lenuței Olaru, tânăra de 26 de ani care a murit după ce a fost operată la Spitalul Județean Galați: ”De aici au apărut complicațiile”

O tânără de 26 de ani din Galați, Lenuța Olaru, a murit în urma unei intervenții chirurgicale efectuate la Spitalul Județean din Galați, iar familia acesteia acuză grave nereguli în îngrijirea medicală primită. După deces, rudele au descoperit informații care ridică semne de întrebare cu privire la cauzele complicațiilor ce au dus la moartea tinerei.

Lenuța Olaru s-a prezentat inițial la Spitalul Județean din Galați cu dureri abdominale, fiind diagnosticată cu gastrită și trimisă acasă. Starea ei s-a înrăutățit în zilele următoare, iar la revenirea în spital medicii au stabilit diagnosticul de pancreatită acută și au decis să o opereze.

După operație, evoluția pacientei nu a fost favorabilă, apărând complicații severe. Lenuța a fost transferată de urgență la Spitalul Fundeni din București, în stare critică, însă eforturile medicilor nu au mai putut să-i salveze viața.

„Operația a decurs bine, știam riscurile, însă după aproximativ două săptămâni starea ei a început să se schimbe. A ajuns la ATI, ni s-a spus că este suspectă de infecție în sânge, dar inițial medicul ne-a spus că nu poate fi vorba de Klebsiella. După câteva zile am aflat că avea această bacterie, luată prin cateter și prezentă și în abdomen. De aici au apărut complicațiile”, a declarat Monica Olaru, sora victimei.

Familia tinerei îi acuză acum pe medicii din Galați de condițiile în care a fost internată, susținând că Lenuța a fost ținută într-un salon cu alți șapte pacienți și mutată abia după numeroase solicitări. Rudele au depus plângeri atât la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați, cât și la Direcția de Sănătate Publică Galați.

„La Fundeni ni s-a spus că avea infecția peste tot. Ne-au spus clar că a ajuns deja infectată. De unde putea să o ia, dacă nu din spital?”, a mai afirmat sora tinerei.

