Descoperirea scârboasă într-o cameră de hotel de 500 lei pe noapte, de la noi! Şi angajaţii s-au speriat când au văzut așa ceva

Mai mulți turiști au făcut o descoperire scârboasă într-o cameră de hotel pentru care plătesc 500 de lei pe noapte. Și-au dorit să aibă parte de un concediu de vis pe litoralul românesc, însă ceea ce au găsit acolo i-a lăsat cu gurile căscate. La propriu! Și unii dintre foștii angajați au decis să rupă tăcerea. Detaliile se află mai jos, în articol.

Mai mulți turiști și-au expus opiniile, după ce și-au luat cazare la malul mării, într-un hotel din Costinești. Pentru o noapte de cazare, clienții plătesc în jur de 500 de lei. Și-au dorit să aibă parte de o vacanță de vis pe litoralul românesc, însă s-au arătat dezamăgiți de condițiile pe care le-au primit. De pildă, după postarea lui Codin Maticiuc, mai mulți români și-au expus opiniile în mediul online despre experiența trăită acolo. Un turist român a explicat că, pe lângă prezența ploșnițelor și a mucegaiului din cameră, s-a întâlnit și cu un șobolan. A încărcat în spațiul public un videoclip în care le-a arătat urmăritorilor săi cum șobolanul se „plimbă” prin camera de hotel.

Desigur, la postarea respectivă au comentat mai multe persoane care au fost cazate la unitatea turistică. Experiențele trăite nu au fost, însă, cele mai plăcute. De exemplu, o persoană a explicat că a primit amenințări din partea patronului. O altă persoană a susținut că a primit „o cazare execrabilă”.

„Acum câțiva ani am fost cazată și am făcut toxiinfecție alimentară de la mâncare. Nu doar eu, ci majoritatea din grup. Când le-am spus, a venit patronul și m-a făcut nesimtiță, mincinoasă. Și m-a amenințat că mă dă afară din hotel… mai să mă și pocnească. Camerele erau și atunci jegoase, mirosea a mucegai. Dar domnul are pile peste tot. Nu îl dă nimeni jos din păcate…”, „Are dreptate, din păcate”, „O cazare execrabilă, mucegai în camere, pe balcon ne cădea tavanul în cap, am ajuns la ora 14, am primit camera la 20:30”, sunt alte comentarii care apar la postarea de pe Tik Tok.