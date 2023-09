Designerul Cătălin Botezatu nu s-a mai ascuns și a recunoscut: „Nu-mi plac femeile pe care le-am întâlnit și au devenit posesive cu mine”

Cătălin Botezatu a avut mereu o viață în lumina reflectoarelor și în atenția publică. În vârstă de 56 de ani, creatorul de modă a avut un trecut tumultuos pe plan sentimental. „Don Juan-ul” de București a recunoscut că a avut multe femei frumoase de-a lungul timpului, însă niciuna nu l-a făcut să-și dorească să se căsătorească, justificând faptul că este o persoană care iubește libertatea.

Cătălin Botezatu are pretenții mari atunci când vine vorba despre femei și aspectul lor fizic. Deși susține că mereu a fost curtat de femei frumoase, nu are de gând să-și facă planuri de căsătorie, pentru că nu suportă ideea de a fi controlat de cineva.

Ce nu suportă Cătălin Botezatu la o femeie: „Le-am eliminat imediat din viața mea”

CITEȘTE ȘI: I-a trimis 1.000 de trandafiri kenyeni din Veneția! Cătălin Botezatu, “topit” după o sexy-brunetă al cărei soț este în anturajul președintelui Turciei, Recep Erdoğan!

Designerul mărturisește că nu a dus lipsă niciodată de atenția din partea femeilor și chiar se poate lăuda cu nume importante care i-au trecut pragul casei, însă nu toate au fost pe placul lui. Cătălin Botezatu susține că multe dintre ele au fost posesive și, din acest motiv, nu și-a dorit să mai continue relația.

„Niciodată! Nu sunt adeptul căsniciei. Am nevoie să mă sune și să îmi cloneze telefonul, să vadă unde sunt? Nu! Nu-mi plac femeile pe care le-am întâlnit și au fost posesive cu mine, le-am eliminat imediat din viața mea! Mă simt bine cum sunt. Dacă vreau, îmi iau din natură, ce vreau, când vreau, la orice oră vreau, deocamdată, pot!”, a spus creatorul de modă, notează Puterea.ro.

Creatorul de modă a recunoscut că mereu a fost selectiv în privința femeilor care i-au stat alături, însă niciodată nu și-a dorit să ducă nicio relație la un alt nivel, pentru că preferă statutul de burlac.

„N-o să fiu ipocrit, toate viața mea am fost un bărbat selectiv, am avut în jur numai femei frumoase, bineînțeles că am criteriile mele. Pe lângă frumusețe am căutat inteligență, simț al umorului, spirit aventurier, căci eu sunt genul care călătorește mult. Nu sunt adeptul căsniciei, pentru că nu văd nimic rău în a schimba peisajul din când în când”, a declarat Cătălin Botezatu.

VEZI ȘI: Cătălin Botezatu, dezvăluiri din dormitor! Designerul a vorbit despre nopțile de iubire alături de Bianca Drăgușanu: „Se dăruiește total”