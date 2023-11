Despărțirea bate la ușa Iuliei Albu după America Express. Criticul de modă s-a săturat să facă tot felul de compromisuri pentru a-și salva relația! ”Adio nuntă, îmi vine să-l omor”

Participarea la America Express a zdruncinat din temelii relația dintre Iulia Albu și Mike. Cei doi s-au despărțit imediat ce au ajuns acasă și s-au împăcat după ce au stat separați mai bine de o lună și jumătate. În prezent, cuplul trece însă printr-un nou moment dificil, odată cu difuzarea showului. Iulia Albu a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, ce măsuri a luat pentru a gestiona cu bine situația.

Iulia Albu și iubitul său, Mike, s-au certat ca la ușa cortului la America Express. Mai mult, cu nervii întinși la maxim, ei s-au despărțit la revenirea pe plaiuri mioritice. S-au împăcat abia peste șase săptămâni de singurătate și au decis chiar și să-și unească destinele în viitorul apropiat.

„Ținem să ne uităm doar cu martori la show”

Doar că difuzarea show-ului, a imaginilor în care cei doi și-au aruncat cuvinte grele, a adus o nouă criză în cuplu. Iulia Albu a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO ce măsuri a luat pentru a nu se ajunge la o nouă despărțire.

„Am avut două perioade critice în viața noastră. O dată când am fost la America Express și acum, cu difuzarea. Situația e complicată. Dar încercăm să rezolvăm problemele pe care le avem.

Sincer, cred că jumătate din cuplurile din România se regăsesc în noi, iar cealaltă jumătate tocmai ce și-a dat seama că ei nu au nicio problemă.

Perioada asta sunt foarte ocupată și nu prea ne vedem. Și ținem să ne uităm doar cu martori la show, ca să avem și păreri obiective. Da, am chemat martori, că altfel îmi vine să-l omor. Pentru că noi, fiecare în parte, suntem subiectivi. Martorii sunt diferiți, câteodată sunt dintre concurenți, sau din familia noastră, sau prieteni.

În principiu, încercăm să ne uităm în tăcere, după care cerem părerea oamenilor cu care am vizionat episodul. Încercăm să discutăm cât mai puțin pe marginea celor întâmplate. E bine să ne ținem departe, dar în același timp să ne uităm și peste umăr. Dacă am fi fost capabili să gestionăm singuri acest conflict, am fi făcut-o de acolo. Așa că apelăm acum la alții.

Mi-ar plăcea foarte mult să cred că vom face doar greșeli noi și că nu le vom repeta pe cele vechi. Trebuie să verific dacă nu le-am utilizat pe toate. Suntem sarea și piperul, pâinea și jeleul”, ne-a spus aceasta.

„Am mereu 20-23 de ținute noi în stand-by”

Altfel, Iulia Albu ne-a mărturisit că-n prezent este ocupată cu procurarea de noi ținute unicat, pentru a-și înnoi garderoba. Criticul de modă nu ne-a ascuns nici faptul că mai bine de opt ani a avut concepția de a purta articolele vestimentare o singură dată.

„Îmi trebuie foarte multe ținute care să fie unicat. Am mereu 20-23 de ținute noi în stand-by. Niciodată n-am rămas cu vreuna nepurtată. În funcție de cât de complicat e sezonul, le înnoiesc. Momentan nu mă dau hainele afară din casă, dar în curând va deveni o problemă, că nu voi mai avea unde să le pun. Din păcate, nu reușesc să-mi vând ținutele unicat. Sunt piese la care țin foarte mult, dar și altele la care mă gândesc să le revând pentru că e păcat să nu le poarte și să le iubească și altcineva.

Am avut și această concepție, că o ținută trebuie purtată o singură dată. Chiar am făcut asta în jur de vreo opt ani. Apoi am ajuns la concluzia că nu este etic și o chestiune responsabilă să fac asta. Așa că am ținute pe care le port de mai multe ori.

Nu arunc bani pe ținute foarte scumpe la evenimente la care nu se merită investiția.

Faptul că am ținut o linie constantă foarte mulți ani, m-a ajutat să-mi mențin imaginea”, a adăugat aceasta.

