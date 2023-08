Despărțirea Cristinei Ciobănașu a afectat-o la fel de mult ca pierderea suferită în urmă cu un an. Cele două mari cumpene din viața artistei

Cristina Ciobănașu este o actriță în vârstă de 26 de ani îndrăgită de public, apărând pe micile ecrane încă din anul 2008, când a prins un rol în comedia Îngerașii. De-a lungul anilor, viața actriței a fost expusă publicului larg, cunoscându-se și detalii referitoare la relațiile pe care le-a avut, dar și despre dramele pe care le-a trăit. Despărțirea Cristinei Ciobănașu de Vlad Gherman (relație de 10 ani) a afectat-o la fel de mult ca pierderea suferită în urmă cu un an. Atunci, Cristina și-a pierdut un prieten necuvântător. Iată detaliile mai jos, în articol.

Cristina Ciobănașu a ajuns la inimile multor români, încă de la o vârstă fragedă. Nu doar că a activat în LaLa Band, ci a și jucat în serialul Pariu cu Viața, difuzat la Pro TV. Încă de la venirea în București, actrița nu a fost singură, ci alături de Prințesa – pisica ei care a vegheat-o întotdeauna, încă de când era doar un copil. Dar despărțirea de iubit a afectat-o pe Cristina la fel de mult ca pierderea suferită în urmă cu un an, adică moartea pisicii sale. La momentul acela, actrița mărturisea ce suferință trăiește.

Despărțirea Cristinei Ciobănașu de patrupedul ei, o pisică pe nume Prințesa, a afectat-o enorm

Anul trecut, a trecut printr-o nouă cumpănă, după despărțirea de partenerul ei, Vlad Gherman. Cei doi au fost 10 ani împreună, iar separarea a avut loc în 2021. Actrița în vârstă de 26 de ani a pierdut un membru al familiei în 2022, și anume pe pisica ei, pe nume Prințesa. Animalul a vegheat-o pe Cristina Ciobănașu încă de la o vârstă fragedă și, mai ales, când actrița s-a mutat în București. Pisica ei era foarte bolnavă. Medicul veterinar i-a spus că avea o formațiune în cutia toracică, după un control cardiologic. Acea formațiune din cutia toracică îi apăsa pe inimă, motiv pentru care capacitatea pulmonară îi scăzuse.

„Mi-a fost foarte greu să mă adun să vorbesc un pic despre ce s-a întâmplat azi-noapte. Nici acum nu sunt extraordinar, dar am vrut să vă mulțumesc pentru toate gândurile și mesajele pe care mi le-ați transmis. Ideea e că știam că Prințesa este grav bolnavă de vreo jumătate de an. I-am făcut un control cardiologic în urma căruia am aflat că avea o formațiune în cutia toracică. Formațiune care îi apăsa pe inimioară și care îi afecta capacitatea pulmonară”, mărturisea Cristina, atunci.

Actrița: „Mă bucur foarte mult că am fost lângă ea când s-a dus”

Investigațiile nu au mers mai departe. În ultimele clipe de viață ale Prințesei, Cristina Ciobănașu i-a fost alături.

„Nu am putut să merg mai departe cu investigațiile, pentru că, și dacă făceam asta, și am fi găsit împreună cu doctorii un tratament care să i se potrivească, ar fi fost extrem de chinuitor pentru ea. Și șansele ca tratamentul să dea rezultate ar fi fost foarte mici. Deși știam că urmează toate lucrurile astea și știam că o să se întâmple, când o vedeam că e din ce în ce mai slăbită încercam să mă îmbărbătez. Să nu o las să vadă și să simtă toată suferința și durerea mea. Am încercat să o mângâi și să îi dau toată dragostea de care a avut nevoie. Mă bucur foarte mult că am fost lângă ea când s-a dus și că nu a fost singură și că e bine acolo unde e acum”, a spus Cristina Ciobănașu pe Instagram, la momentul acela.

Sursă foto: social media