Despărțirea finalului de an! Celebrul cântăreț de la noi divorțează după 20 de ani de căsnicie

Despărțire șoc în showbizul românesc! Radu Ille și soția lui, Nina, divorțează după 20 de ani de căsnicie. Cei doi au depus deja actele la Judecătoria Râmnicu Sărat.

Este despărțirea finalului de an. După ce primele zvonuri despre despărțire au apărut încă din 2009, atunci când Nina, soția lui Radu Ille a plecat în America împreună cu fiul lor, acum se pare că lucrurile sunt cât se poate de clare. Artistul și soția sa divorțează după 20 de ani de căsnicie. Soții au împreună doi copii: Radu Ștefan în vârstă de 18 ani și Ellie Maria în vârstă de 9 ani.

Radu Ille și Nina au depus deja actele de divorț încă de pe 1 noiembrie 2024 la Judecătoria Râmnicu Sărat. Potrivit portalului, despărțirea este de comun acord, pe cale amiabilă, cererea fiind depusă de ambele părți.

Radul Ille rămâne unul dintre cei mai carismatici interpreți de muzică populară din showbizul românesc, chiar dacă în ultima perioadă a dispărut din atenția publicului. În urmă cu ceva timp, acesta și-a îngrijorat comunitatea de pe social media, însă a revenit cu vești importante. Artistul a simțit nevoia să se retragă o perioadă pentru a pune la cale un proiect important.

”Deci, de patru săptămâni eu nu am mai postat nimic. Pregătesc un proiect fain. Prima piesă la care lucrez este ceva fain, e ceva de suflet. Sunt trăirile mele acolo, de ceva vreme. De mult. Te rog să mă crezi că sunt un om care are o credință (în Dumnezeu) pe care nu mi-a dat-o nimeni și nu mi-o poate lua nimeni. Așa sunt eu. Am o mare, mare credință’, a spus Radu Ille, la Antena Stars.