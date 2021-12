Destăinuirile făcute de Inna, în preajma sărbătorilor de iarnă. Care a fost cel mai greu moment pe care l-a trăit de Crăciun

În cadrul unui interviu, Inna a făcut o serie de destăinuiri legate de carieră, familie, copilărie, dar și despre situațiile mai grele din viața ei. Care a fost cel mai greu moment pe care artista l-a trăit de Crăciun?

Inna este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi. De ani buni, cântăreața reușește să își țină publicul aproape prin piesele energice pe care le lansează, dar și prin carisma pe care o are. Muncește mult și își dedică timpul pentru ca fiecare melodie să aibă un „vibe” aparte. În cadrul unui interivu, Inna a făcut o serie de destăinuiri legate de carieră, familie, copilărie, despre mersul la psiholog. De asemenea, a vorbit și despre cel mai greu moment pe care l-a trăit în preajma sărbătorilor de iarnă, mai cu seamă de Crăciun.

Referitor la copilărie, artista a mărturisit, pentru Adevărul.ro, că obișnuia să stea cu familia, să se uite le televizor și să se înfrupte din bunătățile pe care le făceau acasă, de sărbători: ”Stăteam cu părinţii mei, mâncam bunătăţi, mă uitam la televizor şi apoi dormeam. Când am mai crescut, au început petrecerile. Desigur că mergeam cu sorcova, cu pluguşorul, eram un copil super energic şi nu puteam rata fix colindatul”.

Care a fost cel mai greu moment pe care l-a trăit de Crăciun

Întrebată care a fost cel mai comic sau emoționant moment din preajma sărbătorilor de iarnă, Inna a mărturisit că, în preajma Crăciunului, a fost cu colindul la copiii care erau internați în ”Spitalul Marie Curie”: ”Emoţionant a fost un moment în care am fost cu colindul la copiii de la Spitalul „Marie Curie“ care urmau să petreacă Crăciunul internaţi. A fost un moment emoţionant, delicat”.

De asemenea, Inna a vorbit și despre mersul la psiholog. Atunci când simte nevoia, apelează la ajutorul specialistului: ”Da, am mers la psiholog atunci când am simţit nevoia şi am apelat la ajutorul unui profesionist desăvârşit, un om care mi-a fost recomandat, care mi-a inspirat încredere. Atunci când am momente mai puţin fericite, mă simt nesigură sau simt nevoia unui check, apelez la psiholog şi cred că trebuie să fim atenţi la noi înşine, să ne adresăm aceste probleme şi gânduri triste”.

