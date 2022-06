Octavia Geamănu (37 de ani) formează un cuplu solid alături de artistul Marian Ionescu ( 58 de ani). Cei doi au un băiețel pe nume Andrei, în vârstă de cinci ani. În cadrul unui interviu, prezentatoarea de la Antena 1 s-a destăinuit și a punctat care a fost motivul potrivit căruia nu și-a dorit să devină mămică pentru a doua oară.

În cadrul unui interviu, Octavia Geamănu și-a deschis sufletul și a vorbit despre motivul principal pentru care nu și-a mai dorit să devină mămică pentru a doua oară. Prezentatoarea de la Antena 1 trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de artistul Marian Ionescu. Cei doi au, împreună, un băiețel pe nume Andrei, în vârstă de cinci ani.

Octavia Geamănu nu își dorește să devină mămică pentru a doua oară. Care este, de fapt, motivul?

Prezentatoarea Observatorului de Weekend a mărturisit faptul că nu își dorește să mai repete experiența pe care a avut-o la prima sarcină. Chiar dacă au existat discuții în baza acestui subiect, Octavia Geamănu exclude ideea de a mai deveni mămică pentru a doua oară. Pentru aceasta, prima sarcină a fost extrem de dificilă și i-a fost teamă că ar putea să o piardă.

”Andrei este suficient. Marian își dorea încă un copil, dar a înțeles că e suficient, din pricina faptului că am avut o sarcină foarte grea și nu sunt dispusă să mai trec din nou prin acea perioadă. A fost o perioadă grea, pentru că am avut trombofilie, pentru că am stat foarte mult timp în pat, mi-am făcut 200 și ceva de injecții singură în burtă.

E genul de sarcină cu care se confruntă foarte multe femei, e ceva foarte frecvent, dar pentru mine a fost înfiorător, din pricina faptului că mă temeam, în fiecare zi, să nu pierd sarcina. Și chiar nu mai vreau să trec prin perioada aceea. Mă mir că am rămas zdravănă la cap și că nu am avut vreo depresie, că depresia nu alege, e la colț, indiferent cât de puternic ești, o dată te lovește”, mărturisește, deschis, Octavia pentru Viva.ro.

