Destinaţie inedită de vacanţă pentru Andreea Bălan şi Victor Cornea, alături de fetiţe. Relaţia lor devine tot mai serioasă

Vacanță de vis pentru Andreea Bălan și Victor Cornea! Cei doi și-au făcut bagajele și au plecat într-o destinație de vis, alături de Ella și Clara, fetițele pe care artista le are cu George Burcea. „Sunt tare fericită și recunoscătoare”, a spus vedeta, în dreptul imaginilor realizate în aeroport. Relația dintre ei pare că devine tot mai serioasă!

Andreea Bălan (39 de ani) și Victor Vlad Cornea (30 de ani) trăiesc o poveste frumoasă de dragoste de mai bine de jumătate de an. De când s-au cunoscut, au fost de nedespărțit. Au mers împreună în mai multe locații, însă niciodată alături de cele două micuțe. Iar acum se pare că a venit și acest moment, mai ales că sportivul a dat dovadă că se înțelege de minune cu Ela și Clara. Ba chiar le-a învățat și să joace tenis.

Andreea Bălan a anunțat că este prima vacanță în 5, semn că relația lor devine tot mai serioasă. Unele persoane au crezut că cei doi îndrăgostiți l-au luat cu ei și pe băiețelul lui Victor Cornea, pe care tenismenul l-a ținut ascuns. Însă, CANCAN.RO a dezvăluit „secretul” în exclusivitate. Totuși, se pare că a 5-a persoană este, de fapt, mama artistei, care se vede și în unul din filmulețele postate pe rețelele de socializare.

Cu zâmbetul pe buze, cei 5 au ales să meargă într-o destinație foarte dorită în această perioadă a anului, Laponia. Locația este inedită, mai ales pentru copii care au ocazia să îl cunoască pe Moș Crăciun. Așadar, fetițele cântăreței au fost foarte încântate de această oportunitate.

„Azi este ziua cea magică în care ne întâlnim cu Moș Crăciun în Laponia. Suntem tare fericiți și emoționați că trăim aceste momente. Ne-am trezit devreme și, după un mic dejun copios, am plecat spre căsuța Moșului nostru drag. Am mers cu sania pe un lac înghețat și apoi am dat de mâncare renilor Moșului. După un traseu magic prin pădurea fermecată, Clopoțica ne-a așteptat și ne-a condus în căsuța lui.”, a scris artista, pe Instagram.