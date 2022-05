Detalii exclusive despre noul reality-show de pe Pro TV. Emisiunea care se întoarce după 7 ani de pauză

Reality-show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” se întoarce la Pro TV după 7 ani de pauză. CANCAN.RO are detalii exclusive despre cel de-al doilea sezon al emisiunii plină de aventură. Află cine este vedeta care va prezenta noua producție a canalului românesc de televiziune și multe alte detalii neștiute.

Cel de-al doilea sezon ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” revine în grila de programe a Pro TV, după 7 ani. CANCAN.RO a aflat din surse proprii că filmările se vor desfășura tot într-o junglă, s-ar putea să fie chiar în Africa de Sud, acolo unde s-a filmat și în anul 2015, mai exact, în Kruger National Park. Plecarea concurenților și a echipei de producție va fi pe la jumătatea lunii iulie 2022, iar aceștia se vor întoarce acasă la finalul lunii august 2022.

Așadar, cei care vor face parte din noul sezon al emisiunii ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” vor sta 6 săptămâni în junglă și le va fi testată capacitatea de supraviețuire într-un mediu ostil și departe de civilizație.

Lista concurenților din noul sezon ”Sunt celebtru, scoate-mă de aici!”

CANCAN.RO a mai aflat că în ediția din anul acesta, vor participa 12 vedete, față de 13 câte au fost prezente în anul 2015. Castingurile au avut loc deja, iar de principiu producătorii s-au înțeles la bani cu fiecare persoană publică în parte. Deci, lista concurenților este completă, iar negocierile ar fi fost încheiate cu succes.

Tot în primul sezon de la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, vedetele au stat în jungla din Africa de Sud 21 de zile. Timp în care forțele și răbdarea lor au fost puse la încercare.

Cine va prezenta show-ul ”Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Ediția din anul 2015 a show-ului de aventură a fost prezentată de Cabral Ibacka și Mihai Bobonete, anul acesta lucrurile s-au schimbat. Vladimir Drăghia va fi noul realizator al emisiunii din junglă.

”Sunt celebru, scoate-mă de aici!” este un program TV de tip reality show care a apărut prima oară la începutul anului 2015. Emisiunea a fost prezentată de Pro TV în perioada 16 Februarie – 8 Martie și este versiunea românească a show-ului internațional “I’m A Celebrity…Get Me Out Of Here!”. La vremea aceea, au fost trimise în Africa de Sud 13 vedete din România, pentru a le testa timp de 21 de zile capacitatea de supraviețuire departe de civilizație. Show-ul a fost prezentat de Cabral Ibacka și Mihai Bobonete.

