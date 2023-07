Detalii neștiute din viața actriței Maia Morgenstern. Drama care i-a marcat copilăria: „A fost usturător, a fost greu, cu lacrimi”

Maia Morgenstern, una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din România, ascunde o poveste de viață dureroasă. Copilăria i-a fost marcată de probleme și lipsuri financiare, care și-au pus amprenta semnificativ asupra ei, însă au contribuit la șlefuirea unui caracter puternic.

În vârstă de 61 de ani, Maia Morgenstern a ajuns una dintre cele mai mari actrițe din țara noastră. De-a lungul carierei sale, celebra actriță a făcut parte din numeroase pelicule care i-au adus un succes răsunător pe plan profesional. Însă, până să ajungă în acest punct, Maia Morgenstern nu a avut un parcurs lin. A avut de înfruntat multe greutăți care au făcut-o să sufere enorm și care au avut un impact semnificativ asupra copilăriei sale.

Actrița a povestit detalii dureroase de pe vremea când era doar un copil, care visa să ajungă pe marile scene ale teatrului.

Maia Morgenstern, copilărie marcată de lipsuri și greutăți: „Îmi doream tot felul de chestii”

În cadrul unui interviu transparent, Maia Morgenstern a mărturisit că lipsurile financiare i-au marcat anii copilăriei. A suferit mult, însă a muncit și mai mult pentru a ajunge să aibă viața la care a visat.

„Am avut o copilărie complicată, marcată de lipsuri, de nevoi. Niciodată spirituale, niciodată culturale, niciodată la nivel de cunoaștere, de atenție, de căldură, de îngrijire, de energie, de timp și de atenție, pe care părinții mei, familia mea mi-au dăruit-o. Lipsuri materiale, evident. Îmi doream tot felul de chestii. Muream de ciudă când cei de-o seamă cu mine, colegii mei, aveau un sandwich mai bun ca al meu, sau un costum de jeans, sau bentiță față de cum aveam eu.

Sufeream, îmi era ciudă și mă burzuluiam. Nu aveam televizor. Tata nu îngăduia televizor acasă. Asta mi-a permis să citesc mai mult. Nu am fost un copil care să citească ușor, să fiu un geniu. S-au luptat cu mine mult. De ce să citesc eu când adoram să-mi citească mama? Adoram vocea mamei și felul în care citea. O adoram. Învățam pe dinafară ce îmi citea mama. Apoi stăteam cu ochii în carte și ‘citeam’, însă uitam să dau pagina. Tata a fost cel care a stat acasă prin forța lucrurilor”, a relatat Maia Morgenstern în cadrul unui podcast, potrivit Viva!.

Nu a reușit să intre de prima dată la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică

Și-a dorit mult să devină actriță. La vârsta de 18 ani, atunci când a susținut examenul de admitere la facultate și nu a reușit să-l promoveze, a suferit un eșec. Însă, nu s-a lăsat nicio clipă. A muncit pe brânci și a devenit una dintre emblemele de aur ale teatrului românesc.

„De la vârsta de 18 ani, am intrat în lumea artei. Așa se spune acum și așa se spunea și pe vremea mea. Am intrat cu un eșec. Eu n-am reușit din prima la Facultatea de Artă Teatrală și Cinematografică – Institutul de Artă, cum se numea pe vremea mea, IATC – UNATC, acum. Iată, n-am reușit la examen din prima. Aveam 18 ani și am căzut la examen, și n-a fost tocmai plăcut, ca orice căzătură. A fost usturător, a fost greu, cu lacrimi, cu durere ascunsă, că nu-mi venea să recunosc cât de tare mă doare. N-am stat niciun moment acasă. Mergeam pe străduțe și mă plimbam. Și mamei îi era mai greu decât îmi era mie”, a mai completat celebra actriță.

