Maia Morgenstern i-a salvat viața soției lui Natanticu. „Urma să mă taie de sus până jos”. Moment cumplit pentru Eliza

Eliza și Cosmin Natanticu formează un cuplu de ani de zile și mereu sunt cu zâmbetul pe buze. Însă, în urmă cu ceva timp, cei doi au trecut printr-un episod destul de greu. Eliza a fost la un pas de moarte, dar în cele din urmă a reușit să treacă peste cumpăna din viața ei. Ce i s-a întâmplat blondinei?

În urmă cu ceva timp, Eliza Natanticu a fost aproape să își piardă viața. Artista a ajuns pe masa de operație pentru o intervenție minora, la nivelul ovarelor, care nu trebuia să pună prea multe probleme. Însă, vedeta a contractat o bacterie din spital, iar totul a luat o turnură tragică.

După prima operație, din cauza bacteriei, soția lui Cosmin Natanticu a mai suferit alte două intervenții, însă starea ei de sănătate era din ce în ce mai proastă, iar situația ajunsese la limită.

Eliza Natanticu: „Urmă să mă taie de sus până jos”

Deși bifa operație după operație, starea Elizei era tot mai rea. Însă, din fericire, artista a avut lângă ea oameni care au ajutat-o și care în cele din urmă i-au adus salvarea. La vremea respectivă, un rol important în problemă l-a jucat Maia Morgenstern, dar și cumnatul Elizei. Cei doi s-au implicat, au discutat cu numeroși medici și au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a o ajuta pe blondină.

În cele din urmă, Eliza Natanticu a fost sfătuită să apeleze la meditație și credință pentru a se vindeca și așa a și făcut. Astfel, după trei zile de rugăciuni, dar și cu ajutorul tratamentelor oferite de medici, blondina a fost externată, iar după trei săptămâni scăpa de orice problemă.

„Am suferit o intervenție minoră în zona ovarelor, nimic ieșit din comun. Am luat o bacterie. Noroc că am avut-o alături pe doamna Maia Morgenstern, dânsa a vorbit cu doctorii, m-a ajutat foarte mult. Ulterior am fost operată încă de două ori, pentru a vedea care este problema, a treia oară urma să mă taie de sus până jos, nu am mai fost de acord.

Cumnatul meu a vorbit cu un medic la acel moment, acela i-a spus că vindecarea pleacă și de la minte, de la cap și i-a spus: Spune-i să își spună așa, îmi impun ca fiecare celulă din corpul meu să se vindece, să se regenereze și îmi impun autovindecare, sunt bine, sunt perfect sănătoasă.

Am spus cu atâta convingere și credință în Dumnezeu! În acel moment Cosmin era lângă patul meu și îmi citea acatistul Sfântului Nectarie. După trei zile am ieșit din spital, de când am început meditația, și după 3 săptămâni în care mi-au băgat cele mai bune antibiotice, m-am vindecat. Atunci mi-am dat seama cât de importantă este puterea minții”, a declarat Eliza Natanticu.

