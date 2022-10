Detalii neștiute din viața amoroasă a Iuliei Vântur. Cine a fost iubitul ei, înainte de Salman Khan

Iulia Vântur (42 de ani) trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Salman Khan, în India. Însă, nu toți cunosc povestea amoroasă pe care a avut-o înainte să se mute din România. Iată câteva detalii neștiute din viața privată a româncei!

Puțini știu această poveste! O prietenă bună de-ale Iuliei Vântur a mărturisit faptul că, în urmă cu aproximativ 15 ani, românca „cocheta” la braț cu un tânăr, înainte să îl cunoască pe Salman Khan. Mai mult decât atât, pare-se că a fost la un pas să devină „cumnata” prietenei sale, având în vedere că iubiții lor erau frați.

”Eu și Iulia ne-am cunoscut acum 14-15 ani. Știe toată lumea, cred, că am fost ‘cumnate’, la început. Iubiții noștri de atunci sunt frați. Cu timpul, am devenit prietene. Relațiile s-au terminat, dar prietenia noastră, nu. În toți anii aceștia am trecut împreună prin multe, ne-am văzut una pe cealaltă cum am evoluat, ne-am susținut în momentele grele și ne-am bucurat împreună în momentele bune”, a mărturisit Iulia Pârlea, una dintre prietenele apropiate ale Iuliei Vântur, pentru Click.

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar, în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.

Sursă foto: Instagram