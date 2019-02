Iulia Vântur a avut o apariție de senzație pe covorul roșu întins cu ocazia galei din acest an de la Mirchi Music Awards! Frumoasa româncă a îmbrăcat o rochie transparentă neagră și a primit multe complimente pentru alegerea făcută. Unul dintre fani i-a atras însă atenția în legătură cu ținuta sa.

Iulia Vântur, într-o rochie transparentă pe covorul roșu de la un eveniment cu ștaif

În vârstă de 38 de ani, Iulia Vântur s-a numărat printre vedetele care au onorat invitația la Mirchi Music Awards. Pentru un asemenea eveniment cu ștaif, românca noastră a ales o ținută pe măsură… chiar dacă conaționalii iubitului ei sunt mai conservatori. Astfel, vedeta și-a făcut apariția pe covorul roșu într-o rochie neagră elegantă, care era transparentă în partea de sus, iar în cea de jos avea pene aplicate pe material – creând un efect frumos atunci când când ea pășea sau se învârtea. Ea a făcut publice mai multe imagini de la gala extraordinară, iar în dreptul lor a scris mesajul: “Mirchi Music Awards a fost o noapte care merită să mi-o amintesc. Cea mai bună muzică, oameni pasionați și multă distracție. Fiți pregătiți, va fi în curând și la TV. (…). #awards #music #song #harjai #song #fun #enjoy”.

Unul dintre fanii de peste hotare a întrebat-o pe vedetă dacă va deveni soția lui Salman Khan: “@vanturiulia will you marry with Salman Khan (n.r.: Iulia Vântur, te vei căsători cu Salman Khan)”, însă, deocamdată, românca nu i-a oferit un răspuns.

Printre numeroasele complimente, Iulia Vântur a fost sfătuită să nu se mai îmbrace în negru, pentru că e încă tânără. “Le dă lecții de eleganță indienilor 😘😘😘🌹”, “Frumoasă rochia, dar renunță la negru, nu este pentru o femeie tânăra și frumoasă”, “Ești o splendoare, Iulia!”, “Felicitări pentru apariție, pentru că ești o apariție! Și felicitări pentru interviul care a pus presa pe jar… si cred că si pe altcineva, bravo, este timpul să iei taurul de coarne. (…). Ești minunată, indiferent de situație, o să treci peste tot”, “Frumoasa rochia, dar renunță la negru, nu este pentru o femeie tânăra și frumoasă” sunt cinci dintre mesajele primite de româncă de la fanii săi.

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.