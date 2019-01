Informații-bombă despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan! “Acesta e motivul pentru care nu s-a căsătorit cu ea”

Au ieșit la iveală informații-bombă despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan! Totul se întâmplă în urma vizitei Andreei Raicu în Mumbai, unde s-a întâlnit cu fosta prezentatoare a emisiunii “Ferma vedetelor”. Cele două frumoase românce s-au fotografiat împreună și fanii actorului de la Bollywood au răbufnit cu replici acide la adresa partenerei de viață a acestuia.

Andreea Raicu a început 2019 cu un concediu prelungit pe tărâmuri însorite, iar printre locurile în care a poposit se numără Maldive și Mumbai. În orașul indian, ea s-a întâlnit cu Iulia Vântur, care locuiește în țara natală a iubitului ei de mai bine de patru ani. Cele două s-au fotografiat împreună și fiecare a făcut publică imaginea preferată. “Uite cine a fost în vizită, în Mumbai? M-am bucurat mult să te revăd @araicu. Sper că data viitoare stai mai mult aici, Udaipur-ul așteaptă să fie explorat 😀 #friends #visit #fun #love #life #happy #mumbai #india” este mesajul scris de Iulia Vântur pe contul ei de Instagram.

În timp ce iubita lui Salman Khan a ales să pună o descriere în limba română, Andreea Raicu a preferat una în limba engleză: “Close friends always make you feel at home even if you are far away.👯‍♂️ #india #friendship @vanturiulia #gratitude (Prietenii apropiați te fac întotdeauna să te simți ca acasă, chiar dacă tu ești departe 👯‍♂️ #india #prietenie @vanturiulia #recunoștință)”.

Postarea făcută de Andreea Raicu i-a provocat pe unii dintre fanii lui Salman Khan să lanseze informații-bombă despre relația acestuia și românca noastră. “Ce face #Iulia în India. Este singurul copil la părinți și i-a părăsit (…). Ea nu-i vizitează în timpul sărbătorii de Crăciun și a sărbătorilor. Toate astea ca să participe la petreceri alături de Salman, să trăiască cu el. Cu siguranță asta nu e cultura noastră indiană. Salman nu o iubește. Acesta este motivul pentru care el nu se însoară cu ea. Ea este preocupată doar de carieră. Nu e de mirare că nimeni nu o place în India. Ea lasă impresia că face multe în India, dar nu este adevărat” este unul dintre comentariile lăsate de unul dintre internauți așa cum se poate vedea în galeria foto a articolului.

“O iubesc pe Iulia Vântur. Ea nu este doar frumoasă, ci și inteligentă. Iulia și Salman sunt cuplul perfect și le doresc toată fericirea din lume, îmi doresc ca ei să fie împreună pentru totdeauna”, “Te rog, taci, pentru că nimeni dintre noi nu își dorește o persoană falsă cu Salman și ei arată urât împreună. Te rog, oprește-te!”, “Ana, oricum indienii au o mentalitate greu de înțeles și de acceptat. Jos pălăria pentru Iulia Vântur care rezistă de ceva vreme pe acolo… oricum mă amuză teribil comentariile de pe aici” sunt alte mesaje lăsate de internauți la postarea Andreei Raicu.

Iulia Vântur își împarte viața între România și India, țara natală a iubitului ei

Sufletul pereche și l-a găsit la mii de kilometri depărtare de țara natală. Povestea de iubire pe care o are cu starul Salman Khan a făcut-o să se concentreze mai mult pe cariera muzicală, iar în India, Iulia Vântur a făcut furori cu vocea sa. Pe lângă muzică, vedeta, care s-a mutat din România în 2012, se ocupă și de cinematografie. Ori de câte ori are timp, ea revine în România, unde sunt părinții și prietenii ei.

Iulia Vântur s-a născut pe 24 iulie 1980 în Iaşi. Ea a fost prezentatoare de televiziune, actriță și model. Iubitul ei, pe numele din buletin Abdul Rashid Salim Salman Khan, a venit pe lume pe 27 decembrie 1965 în Indore, India. El este actor, producător şi cântăreţ. Celebrul star de la Bollywood are patru fraţi, care sunt şi ei prezenţi în lumea filmului: Arbaaz Khan, Arpita Khan, Sohail Khan, Alvira Khan Agnihotri.