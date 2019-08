Detaliul dureros care a ieșit la iveală după ce What’s Up a anunțat divorțul de Simina! Avem dovezile

În urmă cu o zi, What’s Up a anunțat divorțul de Simina, iar acum a ieșit la iveală un detaliu extrem de dureros. Unii dintre apropiații fostului cuplu au fost șocați de vestea tristă făcută ieri de cunoscutul cântăreț, iar câțiva le-au trimis atât mesaje publice, dar și private. Printre vedetele care și-au exprimat câteva gânduri se numără și Roxana Vancea.

Citește și: Gestul făcut de Simina cu câteva ore înainte ca What’s Up să anunțe oficial despărțirea. Luna aceasta ar fi aniversat 3 ani de la nuntă

Detaliul dureros care a ieșit la iveală după anunțul divorțului dintre What’s Up și Simina

În vârstă de 29 de ani, Simina a fost într-o vacanță în frumoasa Rezervație Delta Dunării, unde a făcut câteva fotografii pe care le-a împărtășit pe rețelele de socializare. În două dintre ele, blondina poartă pe inelar verigheta pe care o are din ziua nunții cu What’s Up. Unii dintre internauți consideră că gestul ei ascunde multă suferință… fiindu-i destul de dificil să treacă peste despărțirea de bărbatul alături de care visa să îmbătrânească. De altfel, ca un semn pentru dragostea pe care i-o poartă, în timpul relației, cântărețul și-a tatuat pe gât buzele Siminei. Vă reamintim că cei doi și-au jurat credință în fața Lui Dumnezeu pe 28 august 2016. După cum puteți vedea în colajul de mai jos, pozele făcute publice de fosta soție a artistului sunt însoțite de un mesaj care nu prevestea la sfârșitul lunii iunie că, de fapt, ei nu mai formează un cuplu.

Ce mesaj i-a lăsat Roxana Vancea lui What’s Up la postarea prin care a anunțat divorțul

Pe de altă parte, la mijlocul lui februarie, What’s Up i-a făcut o declarație de dragoste Siminei. Selfie-ul în care blonda își ține parcă strategic mâna stângă pe pieptul cântărețului și pe care puteți să-l vedeți în galeria foto a articolului a fost însoțit de următorul mesaj: “Galusca in actiune❤️ Este despre iubire, mereu a fost, mereu va fi, nu uitati ca ea are diverse forme. Nu doar intre un el si o ea. Sa fii om cu om nu te costa nimic, ai grija dupa ce alergi…timpul trece! Multa dragoste! @siminika”. Tot în galeria foto a articolului puteți vedea și comentariul lăsat de Roxana Vancea la postarea făcută de ieri de cunoscutul artist.

“Multi cred ca iubirea dureaza o vesnicie… In realitate, dureaza pana cand stambine impreuna… Dupa ramane respect, sentimente si iubire ca intre doi oameni dragi… Mai bine separati si fericiti fiecare pe cont propriu decat impreuna nefericiti 💜”, “Parca s-a mai intamplat odata chestia asta, parerea mea e ca tu esti un om instabil, nu prea stii ce vrei, esti libertin si traiesti in lumea ta. 🙌”, “Îmi pare rău să aud asta, dar tu știi cel mai bine, ține capul sus, frații sunt cu tine chiar de e rău sau bine. #Pace #CapulSus #SaFiiOmCuOmNuTeCostaNimic”, “Imi pare foarte rau, erati asa frumosi împreună!😣”, “Eu cred ca «buba» este mult mai mare, nu din cauza nepotrivirii. Nu stai 9 ani langa cineva daca nu esti pe aceeasi lungime. Important este ca voi sa fiti sanatosi. Viața merge înainte 😔” cinci dintre comentariile strânse de anunțul despărțitii făcut public de What’s Up.