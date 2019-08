What’s UP și Simina și-au spus adio după 9 ani de mariaj: “Iubirea se poate transforma în…”

Dispățire bombă în showbiz! What’s UP, unul dintre cei mai în vogă artisți din industria muzicală românescă, a decis să pună capăt relației. După 9 ani de relație, acesta a decis să se despartă de Simina. (CITEȘTE ȘI: DEZVĂLUIRI ȘOCANTE DESPRE FILIERA PROXENEȚILOR DIN CARACAL. ELEVE DE 14-17 ANI ERAU RACOLATE DE LA LICEU + ERAU VIOLATE, ȘANTAJATE CU FILMĂRI XXX ȘI VÂNDUTE PENTRU SEX!)

What's Up și Simina și-au spus "adio" după 9 ani de relație. Anțul divorțului a fost făcut de artist prin intermediul unei rețele de socialziare.

”Au fost 9 ani frumoși cu bune cu rele, dar se pare că, în momentul în care apare nepotrivirea, iubirea se poate transforma in obișnuință. Te iubesc ca om, Simina, îți mulțumesc atât pentru momentele frumoase in care am crescut, cât și pentru toate momentele grele din care am învățat ce nu vrem de la viață, dar am crescut. Ne așteaptă o viață lungă în față, sper să-ți găsești sufletul pereche și să primești tot ce n-am putut eu ca barbat să-ți ofer. ”P.S.: Rog presa, prietenii apropiați, cunoștințele, fanii si haterii să nu ne intrebe nimic cel puțin o perioadă, avem nevoie să digerăm și noi situația, momentan. S-a destrămat ceva ce am clădit 9 ani. Mergem mai departe. Numa bine tuturor!”, a fost mesajul păostat de What’s Up pe Instagram.