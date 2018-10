What’s UP, adevărul despre Exatlon! De ce a abandonat competiția: „Trebuia să mai rămân, mental nu am mai putut!”

Pentru What’s UP, competiția Exatlon a fost una care i-a arătat care îi sunt limitele! Artistul a abandonat concursul pentru că nu a mai putut rezista fizic și psihic în Republica Dominicană. Cântărețul a explicat că aceasta a fost experiența vieții tale.

What’s UP l a vorbit pentru prima dată despre experienţa din Republica Dominicană, într-un interviu acordat echipei FanArena. Cantăreţul a mărturisit că dorul de soţia sa a fost unul mult prea mare şi acest lucru a dus la decizia de a abandona.

„Exatlon a fost pentru mine ca o pauză de la ce fac eu. De şase ani lucrez la un album, am stat într-un studio. Nu ştiam că greul apare când mi se face dor de soţia mea. Am ales să mă întorc. M-am pregătit cât am putut fizic, însă mental nu m-am pregătit. De asta nu am mai vorbit. Când m-am întors, mi-am luat soţia şi am plecat într-o vacanţă prin Europa, am mai avut concerte, apoi am intrat în studio.

Statul departe de familie, această frică n-am reuşit să o depăşesc. Eu nu am stat departe de soţia mea. De 8 ani stăm doar împreună. La Exatlon am retrăit copilăria. Era o bucurie simplă şi frumoasă, nu ne gândeam la carieră, la viaţă, la cine suntem noi”, a declarat What’s UP. (Citește și , a declarat What’s UP. (Citește și Exatlon 2018. Povestea tatuajelor războinicului Iulian Pitea, puștiul care l-a înfruntat pe What’s Up

What’s UP a plecat de la Exatlon la începutul lui septembrie

După mai multe scandaluri avute cu ceilalți concurenți de la Exatlon, What’s up a decis să plece din concurs și să se întoarcă în România. Stresul, certurile cu adversarii, dar și cu ceilalți Faimoși, dar și dorul de casă și de soție l-au făcut pe artist să cedeze. El a părăsit competiția.

„A venit momentul să vă explic care este, pe scurt, situația lui What’s up. Din păcate, el nu mai poate concura. Exatlonul este un concurs extrem de dificil, cu probe foarte dure. El a hotărât să renunțe. Îi dorim cu toții mult succes în cariera lui artistică”, a anunțat prezentatorul Exatlon, Cosmin Cernat.

„Îmi pare rău, n-am mai rezistat psihic, îmi cer scuze, vă las casa….“, le-a spus cântăreţul coechipierilor săi.

What’s up s-a certat cu Lili Sandu, dar nu a fost la primul conflict. Chiar la începutul concursului, artistul a fost la cuțite cu Iulian din cauza unor gesturi pe care le-a făcut antrenorul de schi. What’s up nu a vrut să se calmeze nici după explicația tânărului. Apoi, el s-a plâns Silviei că relația cu ceilalți colegi de echipă, mai ales cu Adrian, este una rea. El a spus că Adi are niște strategii lipsite de logică. El a mai intrat în conflict și cu Mirel Drăgan, care s-a enervat că acesta l-a îmbrățișat. După acea probă, el și-a înjurat colegii de echipă și a spus că n-a mai văzut asemenea „nesimțiți”. (Vezi aici detalii despre conflictul dintre What’s up și Mirel). Se pare că picătura care a umplut scandalul a fost cearta cu Lili Sandu.

Cearta cu Lili Sandu s-a lăsat cu amenințări