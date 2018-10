Devis Mangia: „Sunt sigur că acest meci a fost câștigat de Ilie Balaci!”

Devis Mangia, antrenorul principal al formației Universitatea Craiova a declarat la finalul partidei cu FCSB că partida a fost câștigată de regretatul Ilie Balaci.

„Sunt sigur că el a câştigat meciul. A fost cu noi joi seara, am vorbit despre fotbal, despre acest meci…Aşa e viaţa…Cel mai important e că am înţeles că putem juca împotriva acestei echipe, e cel mai important lucru pentru noi din sezon. Sper că, după acest meci, Craiova va avea mentalitate şi atitudine foarte bune. Prima repriză nu am început-o slab, dar după gol a fost dificil. La pauză am vorbit cu băieţii, am zis calm, jucăm fotbal, am schimbat ceva şi a fost mai bine în a doua repriză. După primul gol riscul pentru noi era că Steaua are jucători cu mare viteză, Coman, Man, Tănase, însă am făcut marcaj bine în repriza a doua şi e important. I-am schimbat şi poziţia lui Mihăilă cu Koljic după prima repriză”, a declarat Devis Mangia, antrenorul formației Universitatea Craiova.

În duelul de pe „Ion Oblemenco” echipa lui Nicolae Dică a început mai bine, și a reușit să deschidă scorul în minutul 8, prin autogolul lui Kelic. În partea secundă, oltenii au reușit minunea. Bosniacul Elvir Koljic a egalat pentru Craiova la câteva minute de la reluarea partidei în timp ce elvețianul Matteo Fedele a marcat cu un şut din afara careului (min. 72).

Universitatea Craiova a câştigat după 16 ani în fața roș-albaștrilor și cu cele trei puncte a urcat pe locul 5 în Liga I având 19 puncte, la fel ca și Sepsi și Viitorul, dar cu un golaveraj superior.

De partea cealaltă, FCSB se află pe locul 2 cu 21 de puncte fiind la douăă lungimi în spatele liderului CFR Cluj.