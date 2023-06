Dezamăgirea cruntă pe care Carmen Iohannis i-a provocat-o lui Stephan Pelger. Ce relație exista între cei doi

Stephan Pelger i-a făcut o mulțime de rochii lui Carmen Iohannis. Chiar dacă Prima Doamnă a fost mulțumită de creațiile sale, motiv pentru care a și apelat la el de multe ori, soția lui Klaus Iohannis făcea un gest care îl dezamăgea de fiecare dată. Regretatul designer a spus totul în cadrul unei emisiuni.

Stephan Pelger a avut o relație destul de bună cu Carmen Iohannis, având o părere bună despre ea, ca persoană. Multe cuvinte de laudă avea la adresa ei, dar și o mare supărare: îi strica rochiile. Designerul muncea să le facă, iar soția președintelui României să le strice. Avea obiceiul de a-și scurta singură ținutele, iar el suferea, în tăcere, când își vedea creațiile mutilate.

„I-am creat o grămadă de rochii pe care ea le-a modificat și le-a scurtat; asta este problema Primei Doamne, pe care eu o stimez și este o doamnă foarte umană, foarte simpatică, foarte glumeață, dar are o problemă cu lungimile fustelor; pe toate și le-a scurtat singură. Și când mi-am văzut creațiile scurtate la un nivel nepotrivit, am fost destul de dezamăgit. Fiecare face ce vrea cu ținutele, dar dacă tot angajezi un stilist, un designer, ca să-ți facă ținutele, măcar ține cont de ceea ce ți se spune”, povestea Stephan Pelger în emisiunea „La cină”.

Când a început colaborarea dintre Stephan Pelger și Carmen Iohannis

Pe data de 28 aprilie 2015, Stephan Pelger spunea, pe rețelele de socializare, că este extrem de încântat să își anunțe colaborarea cu soția președintelui României, Carmen Iohannis. Pe vremea aceea, admira mai ales sufletul ei frumos. Pentru a păstra momentul, a pus chiar o fotografie din atelierul său.

„Astăzi a fost o zi cu totul specială! Am făcut sfeștania atelierului, am avut multe întâlniri, iar ultima s-a încheiat chiar cu Prima Doamnă a României, o adevărată prezență elegantă și, din câte mi-am dat seama, și un suflet frumos! Sunt foarte onorat de această nouă colaborare.

Together with the Beautiful First Lady of Romania preparing new designs . This is a great honor for me and my Brand ! Stay tuned !!! (Împreună cu frumoasa Prima Doamnă a României, pregătind modele noi. Este o adevărată onoare pentru mine și pentru brandul meu! Stați pe aproape! (n.r.trad. eng.)”, spunea, la vremea aceea, Stephan Pelger pe Facebook. Atunci, zâmbitor și fericit că și-a deschis atelierul, a postat și imaginea de mai jos.

O mare lovitură pentru lumea modei, artiști, prieteni și apropiați a fost când Stephan Pelger și-a pus capăt zilelor chiar în atelierul ce părea să-l facă atât de fericit, pe data de 8 iunie 2023.

