Încurcate mai sunt căile dragostei, dar unii le descâlcesc singuri! Unde dragoste nu e, nimic nu e, ne spunea și Delia, într-o melodie, doar că, în situația de față, versurile au fost puțin „adaptate”: unde dragoste reciprocă nu e, vandalizăm mașinile! John Albert, un afacerist din Brașov, s-a ales cu bolidul distrus după ce fosta iubită s-a răzbunat pe el din cauza geloziei și a dezamăgirii, spune ea. CANCAN.RO are toate detaliile, precum și întreg filmul vandalizării bijuteriei pe patru roți.

El – băiat de oraș, cu simțuri extrem de dezvoltate încât să „ia urma” mai multor domnișoare, iar ea – o bombă sexy în toată regula. Soarta a decis să fie împreună, însă dragostea nu ar fi fost reciprocă. Vă spunem toate detaliile unei povești cu sare și piper și toate condimentele necesare, care nu s-a încheiat tocmai bine. Pentru cine? Pentru „craiul” cu mașini scumpe, afaceri și o viață de lux.

Dragostea neîmpărtășită te lasă cu buza friptă!

Alexandra Maria, cunoscută în mediul online drept Allexys, a început o relație cu nimeni altul decât John Albert, un tânăr afacerist din Brașov a cărui pasiune este strâns legată de mașinile scumpe și domnișoarele frumoase. Deși blondina are cam toate calitățile fizice necesare pentru a întoarce privirile tuturor bărbaților, se pare că băiatul de oraș nu a fost chiar mulțumit de această limitare la o singură persoană, așa că nu ar fi încetat să acorde atenție și altor domnișoare.

Orbită de gelozie și extrem de dezamăgită de faptul că iubirea nu este reciprocă, Allexys a recurs la o metodă drastică pentru a-l pune la punct pe John Albert. Nu a stat foarte mult pe gânduri: a luat un cuțit, un pantof și un spray negru și i-a vandalizat bolidul de lux de câteva zeci de mii de euro. L-a zgâriat, l-a colorat și i-a desenat „ceva” de toată frumusețea pe capotă. Mai mult, în mediul online, pe Instagramul său, blondina nervoasă le-a povestit totul internauților care o urmăresc.

„Dezamăgirea are un gust foarte amar”

„Mai țineți minte că mulți dintre voi m-ați întrebat ce n-aș ierta sau ce n-aș suporta vreodată la o persoană?

N-aș suporta să mă mintă, să se folosească de mine și să mă trădeze. Mulți dintre voi mă cunoașteți ca fiind o persoană foarte calmă, o persoană căreia nu-i place să facă rău, să se răzbune, să caute conflicte. Din păcate, mai ajung și eu la capătul răbdării și unele persoane să mă scoată atât de tare din sărite, încât să recurg la măsuri drastice, urâte.

Eu par o fire veselă, glumeață, dar am și eu limitele mele. Îmi pare rău că sunt persoane care m-au dezamăgit, dezamăgirea are un gust foarte amar. Pentru asta, o să vadă această persoană cât de nenorocită pot să fiu și eu. De fiecare dată când am ceva, împărtășesc cu voi, așa cum am făcut și de data asta. Poate că o să am răbdare să vorbesc, să vă povestesc, poate îmi dați și voi vreun sfat, să-mi spuneți dacă am exagerat sau nu”, a spus blondina, extrem de dezamăgită, neoferind mai multe detalii despre povestea de amor cu final trist.

„Să și filmez, ca să-ți trimit surpriza”

Cu zâmbetul pe buze și o ușoară tentă de ironie, Allexys s-a filmat în timp ce i-a distrus BMW-ul I8 lui John Albert.

„Cert este că am ajuns la capătul puterilor și dezamăgirea este mare pentru că vine din partea unei persoane de la care, sincer, nu mă așteptam, mai ales că am petrecut mult timp împreună, am vorbit multe chestii și o simțeam aproape.

Mulți dintre voi o să mă criticați pentru ceea ce am făcut. O să postez și nu-mi pasă ce o să se întâmple. M-am răcorit așa puțin, se mai întâmplă. Să și filmez, ca să-ți trimit surpriza, o parte din ea. Uite, uite! (spune blonda, în timp ce îi distruge mașina de lux). Credeați că mi-e mie frică de cineva? M-ai enervat atât de tare încât ți-am făcut un cadou. Să nu uiți că mie nu mi-e frică de nimeni”, a conchis Allexys, tare mândră de răzbunarea ei. , a conchis Allexys, tare mândră de răzbunarea ei.

Cine este John Albert și cum face banii

John Albert este un tânăr om de afaceri din Brașov și s-a născut în data de 17 mai 1993. Băiatul de oraș a dezvoltat o puternică atracție față de antreprenoriat și lumea afacerilor și, după ce a debutat în acest domeniu, în cadrul unei agenții de publicitate, a ajuns, în prezent, să aibă la activ mai multe afaceri din diverse domenii: Imobiliare, Property Management (deține și manageriază un hotel de 4 stele din București), Trazacționări și crypto mining, notează asiipetrecerilor.ro. De asemenea, sursa citată mai menționează faptul că John Albert este un mare iubitor de frumos, ceea ce explică faptul că deține o colecție impresionantă de ceasuri și tablouri.

De asemenea, o altă pasiune a lui John Albert este aceea de a conduce mașini scumpe precum BMW-ul I8 Rose Gold – pe care i l-a vandalizat blondina care i-a fost, spune ea, iubită, după ce l-a zgâriat în așa fel încât s-a ales praful de tuning-ul lui, dar și un Rolls Royce de toată frumusețea.

