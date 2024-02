Dezideriu, cel care deține pagina de Instagram Mercur Retrogad, are, fără discuție, lipici la tinere domnișoare. Iar dacă acestea mai sunt și pasionate de horoscop, treaba e ca și rezolvată. Zilele trecute, CANCAN.RO l-a întâlnit pe astrolog într-o zonă selectă a Capitalei, în compania unei sexy-șatene care era total „vrăjită” de tânăr. Punct ochit, punct lovit! Avem imaginile și le prezentăm în exclusivitate.

Pagina de Instagram a lui Dezideriu este vizitată, în fiecare zi, de zeci de mii de persoane, dornice să citească despre zodii. A reușit să se facă iubit de public în special datorită postărilor sale amuzante, care primesc sute de aprecieri. Are jumătate de milion de urmăritori, mare parte din ei pasionați de horoscop. În viața reală, tânărul nu epatează, totuși, cu nimic. Este un om simplu, dar înzestrat cu un acut simț al umorului.

Dezideriu a „vrăjit” o tinerică

Recent, l-am întâlnit în zona Beller, în compania unei tinere. Nu s-au ținut de mână și nu au avut niciun gest de afecțiune unul față de celălalt, dar fata era, clar, în al nouălea cer. Râdea cu poftă în timp ce Dezideriu îi povestea anumite lucruri, semn clar că astrologul are „vrăjeală” în el. Cei doi au fost, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO, super relaxați și s-au bucurat de clipele petrecute împreună.

Cum timpul era frumos, Dezideriu și domnișoara au preferat mesul pe jos pentru că, este drept, puțină mișcare nu strică niciodată. Ca o concluzie, tânăra a fost fermecată total de simpaticul astrolog, mărturie în acest sens fiind zâmbetul pe care l-a avut, mai tot timpul, pe față.

Cum a început proiectul Mercur Retrograd

Recent, Dezideriu a dezvăluit cum a pornit proiectul Mercur Retrograd. Totul a început de la o conversație într-o redacție, în care astrologul le-a împărtășit și colegilor că adoră această ramură. Atunci, i s-a sugerat să meargă mai departe de atât și să își construiască un brand. Numele folosit este cu o semnificație aparte, deoarece Dezideriu ar fi tradus „cel dorit”.

„Dezideriu este un personaj pe care l-am creat , la modul cel mai sincer și real, într-un brainstorming, într-o redacție, cu niște colegi care au zis, după ce au aflat că știu astrologie și că mă joc cumva în zona asta: ‘Păi, hai să te dăm la televizor’. Stând la o cafea, ne-am gândit cum să-mi spun, că nu am vrut cu nume și prenume.

Am încercat să facem mai multe variante, unele pe care nu le pot reproduce aici. Am rămas, în cele din urmă, la Dezideriu, tradus, la acel moment, ca fiind ‘cel dorit’. Se pare că am reușit să duc numele, în logica asta, mai departe„, a spus astrologul, la podcastul Lorenei Buhnici.

