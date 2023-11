Dezmăț total la un eveniment sportiv cu o istorie aparte. 85.000 de oameni au creat un haos de nedescris după ce s-au îmbătat crunt

Astăzi, 7 noiembrie, a fost zi de sărbătoare, dar și de haos în Melbourne, Australia. Peste 85.000 de oameni au participat la Melbourne Cup, cea mai renumită cursă de cai din țară. Însă, finalul evenimentului a adus dezastru, căci mulțimea de oameni, încurajată de aburii alcoolului, s-a dezlănțuit. A ieșit haos total, iar ce a rămas în urma petrecăreților e greu de descris.

Melbourne Cup este un eveniment important în Australia. Cea mai renumită cursă de cai din țară are loc în fiecare an, în prima marți din luna noiembrie, la hipodromul Flemington, din Melbourne. Acest eveniment datează din anul 1861 și a fost organizat an de an, cu excepția celor două războaie mondiale. Evenimentul adună anual o mulțime de oameni, iar voia bună și băuturile alcoolice nu lipsesc. Doar că în acest an finalul evenimentului a adus un haos total.

„Măcelul beției”

În acest an, Melbourne Cup a adunat peste 85.000 de oameni, iar distracția acestora a ajuns în presa internațională. După ultimul eveniment al cursei, a început petrecerea la hipodrom. Însă, participanții s-au lăsat duși puțin cam mult de val și au nu au avut limite.

„Măcelul beției” a titrat The Sun, care spune că „participanții au arătat efectele unei zile lungi, pline de pariuri și băutură, nu vei vedea asta la nicio altă cursă de cai”. Imaginile apărute în mediul online de la celebrul eveniment sunt grăitoare. Fotografiile îi arată pe mulți dintre participanți într-o stare avansată de ebrietate, unii abia ținându-se pe picioare.

Mai mult, în urma celor 85.000 de petrecăreți a rămas un dezastru total. Munți de gunoaie au fost lăsate pe hipodrom, ambalaje și sticle goale peste tot. Petrecăreții nu au mai ținut cont de nimic și au făcut prăpăd în calea lor. Evenimentul a fost unul reușit, însă ce a rămas în urma participanților a uimit pe toată lumea.

Protestatarii au blocat intrarea la Melbourne Cup

Pe lângă dezastrul lăsat de petrecăreți, evenimentul de astăzi a mai fost marcat de un incident și a fost nevoie de intervenția oamenilor legii pentru a calma spiritele. Poliția a arestat patru persoane și a folosit spray cu piper după ce un grup de activiști pro-Palestina a blocat intrarea principală la Melbourne Cup de la Hipodromul Flemington.

Poliția a declarat că aproximativ 100 de protestatari pro-Palestina au sosit marți în jurul orei 11:00 la sensul giratoriu Epsom Rd, Ascot Vale Rd și Racecourse Rd, la vest de Melbourne. Grupul s-a adunat în intersecția aglomerată fluturând steaguri și pancarte palestiniene în mijlocul traficului, pietonilor și tramvaielor, astfel blocând intrarea.