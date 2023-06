Dezvăluirea tulburătoare a lui Andrei Krişan după ce a pierdut finala Survivor România: ”Am căzut emoțional”

Andrei Krișan, finalistul de la Survivor România 2023, s-a destăinuit în fața fanilor și a vorbit despre momentele de cumpănă pe care le-a trăit în competiția vieții lui. Fostul ”războinic” a avut căderi emoționale foarte grave, însă a reușit să-și învingă propriile temeri.

Andrei Krișan și-a deschis sufletul în cadrul unui interviu și a vorbit despre cele mai grele momente trăite în jungla dominicană. A reușit să ajungă în marea finală și să lupte cot la cot cu cei mai buni dintre cei mai buni, însă drumul spre victorie nu a fost lipsit de obstacole.

Andrei Krișan, finalistul Survivor România: ”Am trecut prin niște chestii sinuicidale grozave”

Pe lângă condițiile aproape inumane de la Survivor România, concurenții au de-a face și cu propriile lupte interioare. Dorul de casă, dorul de cei dragi, lipsa hranei și izolarea contribuie destul de mult în deteriorarea stării emoționale. Deși se consideră o persoană foarte pozitivă, căreia îi place să vadă partea plină a paharului, Andrei Krișan a mărturisit că a trecut prin stări greu de descris și căderi emoționale grave.

„Din punct de vedere emoțional, la un moment dat, am trecut prin niște chestii sinuicidale acolo grozave. Am avut căderi emoționale foarte grave. Chiar avusesem un joc, la toată lumea povestesc chestia asta, pentru că așa a fost pentru mine, e într-o tentă mai tristă. Am avut un joc de recompense, eram și nominalizat cu riscul de a pleca acasă și trebuia să vorbim cu părinții noștri și ei ne trimiteau ceva de mâncare, cu gustul de acasă. Eram eu, Ștefania, Carmen și Bianca, și, la un moment dat, domnul Dan, pentru că e un om deosebit, ne-a arătat o poză cu părinții noștri, la mine a fost cu maică-mea. Și eu le știu foarte bine pozele părinților mei și maică-mea a făcut poza aia special pentru mine și mi-a arătat așa o inimă… Ăla a fost momentul în care, mai ales că eram în punctul ăla al competiției să plec acasă, am început să plâng, efectiv, ca o fetiță, dar grozav”, a dezvăluit Andrei.

Andrei Krișan a continuat să-și dea silința și să câștige jocul de recompensă, însă emoțiile au fost mult prea puternice. Era deja de 3 luni în competiție, departe de familie, iar fostul ”războinic” a fost prea emoționat atunci când a văzut fotografia cu mama lui, încât acel meci a fost un fiasco. Faptul că a văzut o poză cu mama lui ,după atâta timp, l-a marcat emoțional.

Efectiv eram căzut total și am și pierdut meciul respectiv, și nici n-am gustat nimic de acasă. Văzând poza aia, cumva atât de tare m-a marcat, încât, la un moment dat mergeam pe bancă și le spuneam fetelor :`Uite, noi trebuie să le demonstrăm tuturor celor de acasă că noi suntem puternici, să le arătăm părinților noștri că suntem cei mai tari și că aici nu-i ușor, e foarte greu!`. Ei bine, așa de jos cât eram acolo, așa am început să înflorim cu toții și am ajuns unde am ajuns. (…) M-a ajutat, dar a fost dureros, adică, după trei luni și ceva să vezi o poză cu părinții tăi e emoționant.” a mai spus Andrei Krișan, finalistul Survivor, pentru UNICA.